促轉會莫成黨產會翻版

友善列印
中國時報

促進轉型正義委員會5月31日正式揭牌運作，蔡總統表示「成立目的是挖掘真相、追求真相，與威權時代做個了斷。」而該會首任主委黃煌雄也強調「台灣轉型正義工作有很多不足，絕大多數不知道加害者是誰。」蔡總統與黃主委均未提及促進轉型的核心價值「和解」，尤其是憲法第7條的「平等」內涵，仍以「挖掘真相、追求真相」及「228事件」為焦點。現今人事已非，究竟要追殺當年加害者到何時？

台灣經歷6次總統直選、3次政黨輪替，實踐民主轉型從蔣經國的台籍菁英政策，到李登輝、陳水扁接手的7次修憲，已是世界各國推崇的典範。曾有「農村轉型」──公地放領，「教育轉型」──九年國民義務教育，「經濟轉型」──十大基礎建設，更有「政治轉型」──開放組黨、全面直接選舉、228事件補償。如今，促轉會形成新的「威權機關」，似以少數「政治受難者和家屬」為口號，未能顧及行政比例原則與憲法對人權的保障，將製造更多的對立與動盪。

無獨有偶，這樣不當的轉型正義心證，也在近日黨產會主委林峯正的訪問中展露無遺，他以德國處理納粹法西斯、東德共產黨，比對救國團的未來處置；擅自放話行使推定權，未審先判，否決「無罪推定原則」，令人感到不可思議！

去年司法院長許宗力的德國指導教授史塔克來台時就曾表示，「德國追討黨產的方法與台灣迥異，不能援用」；今年德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」董事長耶朋曼來台亦表示，「追究黨產的程序必須符合法治國原則，必須避免調查與立法是報復性的。」

林峯正一味以為「德國黨產會能將不當黨產全存信託局，並將所有權直接移轉國有。」他未清楚了解，德國是在最高法院宣判東德共產黨為「違憲政黨」的基礎下才能查察扮演白手套的附隨組織；也因是違憲政黨必須解散，才將財產凍結移交德國聯邦信託局。所以針對東德共產黨400多間黨營公司所做的行政處分，高達上千件也都訴諸行政法院訴訟，恪遵「司法審查原則」。

反觀我國黨產會成立以來，一直未將國民黨提請司法院大法官，認定國民黨存在之目的或其行為有違法事證。依據《憲法增修條文》第5條第5項及《司法院大法官審理案件法》第19規定，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者，檢具「請求解散政黨之意旨」與「政黨應予以解散之原因事實及證據」聲請司法院憲法法庭解散之。

黨產會跳過違憲政黨的聲請程序，直接處理附隨組織之認定，顯已損及人民結社權與財產權。林峯正主觀認為「救國團財產來源有問題，要徹底解決，不然就全部收歸國有。」殊不知救國團轉型為「公益社團法人」，是協助政府執行青年事務；縱使成立來自蔣經國，也不能據此推定，更何況歷來重要人事派令無一出自政黨。救國團於民國78年正式立案迄今，政府補助逐年減少，且須參與採購；在此自由競爭環境下，仍有1500多萬人次參加過救國團活動。顯然，救國團合理、合法經營，應該獲得肯定。

促轉會不能是黨產會的翻版，絕不能動不動就以掠奪國有財產推定，甚至惡劣地像宜蘭縣代理縣長陳金德，竟然未透過法院訴訟，就直接將人民所有不動產改變登記在縣有名下。若是促轉會、黨產會以政府權勢扮演強盜，一朝民心盡失，就不要感到奇怪。（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)

夾娃娃店的開與書店的關

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。