促轉會莫成黨產會翻版

2018年06月01日 04:11 中國時報 吳威志

促進轉型正義委員會5月31日正式揭牌運作，蔡總統表示「成立目的是挖掘真相、追求真相，與威權時代做個了斷。」而該會首任主委黃煌雄也強調「台灣轉型正義工作有很多不足，絕大多數不知道加害者是誰。」蔡總統與黃主委均未提及促進轉型的核心價值「和解」，尤其是憲法第7條的「平等」內涵，仍以「挖掘真相、追求真相」及「228事件」為焦點。現今人事已非，究竟要追殺當年加害者到何時？

台灣經歷6次總統直選、3次政黨輪替，實踐民主轉型從蔣經國的台籍菁英政策，到李登輝、陳水扁接手的7次修憲，已是世界各國推崇的典範。曾有「農村轉型」──公地放領，「教育轉型」──九年國民義務教育，「經濟轉型」──十大基礎建設，更有「政治轉型」──開放組黨、全面直接選舉、228事件補償。如今，促轉會形成新的「威權機關」，似以少數「政治受難者和家屬」為口號，未能顧及行政比例原則與憲法對人權的保障，將製造更多的對立與動盪。

無獨有偶，這樣不當的轉型正義心證，也在近日黨產會主委林峯正的訪問中展露無遺，他以德國處理納粹法西斯、東德共產黨，比對救國團的未來處置；擅自放話行使推定權，未審先判，否決「無罪推定原則」，令人感到不可思議！

去年司法院長許宗力的德國指導教授史塔克來台時就曾表示，「德國追討黨產的方法與台灣迥異，不能援用」；今年德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」董事長耶朋曼來台亦表示，「追究黨產的程序必須符合法治國原則，必須避免調查與立法是報復性的。」

林峯正一味以為「德國黨產會能將不當黨產全存信託局，並將所有權直接移轉國有。」他未清楚了解，德國是在最高法院宣判東德共產黨為「違憲政黨」的基礎下才能查察扮演白手套的附隨組織；也因是違憲政黨必須解散，才將財產凍結移交德國聯邦信託局。所以針對東德共產黨400多間黨營公司所做的行政處分，高達上千件也都訴諸行政法院訴訟，恪遵「司法審查原則」。

反觀我國黨產會成立以來，一直未將國民黨提請司法院大法官，認定國民黨存在之目的或其行為有違法事證。依據《憲法增修條文》第5條第5項及《司法院大法官審理案件法》第19規定，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者，檢具「請求解散政黨之意旨」與「政黨應予以解散之原因事實及證據」聲請司法院憲法法庭解散之。

黨產會跳過違憲政黨的聲請程序，直接處理附隨組織之認定，顯已損及人民結社權與財產權。林峯正主觀認為「救國團財產來源有問題，要徹底解決，不然就全部收歸國有。」殊不知救國團轉型為「公益社團法人」，是協助政府執行青年事務；縱使成立來自蔣經國，也不能據此推定，更何況歷來重要人事派令無一出自政黨。救國團於民國78年正式立案迄今，政府補助逐年減少，且須參與採購；在此自由競爭環境下，仍有1500多萬人次參加過救國團活動。顯然，救國團合理、合法經營，應該獲得肯定。

促轉會不能是黨產會的翻版，絕不能動不動就以掠奪國有財產推定，甚至惡劣地像宜蘭縣代理縣長陳金德，竟然未透過法院訴訟，就直接將人民所有不動產改變登記在縣有名下。若是促轉會、黨產會以政府權勢扮演強盜，一朝民心盡失，就不要感到奇怪。（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)