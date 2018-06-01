簽署死刑是邱太三的義務

2018年06月01日 04:11 中國時報 高源流

這陣子各種瘋狂殺人案、分屍案接連發生，讓社會不安。很多人自然又想到，應用死刑這個重典來治亂世。但問題在於，執政的民進黨一向主張廢除死刑，也實際上朝這個方向在做，人民除了狗吠火車般喊喊，又能如何。

死刑這個剝奪人命的刑罰該不該廢除，仁智互見，社會的討論也很充分。但台灣的現實是，超過8成的民眾反對廢除現存的死刑制度。從民主制度上講，政府就應該體察民意，維持死刑的刑罰，不輕言廢除。

但是，台灣要求維持死刑的壓倒性民意並沒有反映在選票上，反而選出了一個主張廢除死刑的政黨執政。民進黨在強大民意的支持下完全執政，絕對可以透過他們掌控的立法院和總統的權力，把當前《刑法》中有關死刑的刑罰全部廢除，做到他們主張的沒有死刑的國度。

但民進黨是個懂得選舉的政黨。他們知道，一旦立法院敢廢除死刑，他們將冒著失去民心，在選舉中失去政權的危險，所以，民進黨也不敢公然廢除死刑。可是，公然不敢，暗中他們敢。透過他們任命的法務部長，就可以在實質上廢除死刑。

依照現行的《刑事訴訟法》第461條規定，死刑應經司法行政最高機關令准。現在的司法行政最高機關是法務部。這也就是說，任何人就是犯再惡劣的罪，人人皆曰可殺，而且法院的終審判決也確定判他死刑了，但是只要法務部長不簽署死刑執行命令，死刑的刑罰就不會發生。

法務部長邱太三不簽署死刑執行令是一個事實。他等同公開宣示，台灣已經是一個沒有執行死刑的國家。至於邱太三在回應社會的指責時說，「槍決無法解決問題，應從社會源頭處理」，雖然也是事實，但這與死刑的存廢是兩回事，不能混為一談。

民進黨內主張廢死的人，都把廢除死刑視為世界的潮流，但事實並非如此。世界上有相當多的國家有死刑制度，包括民主人權思潮最盛的美國，絕大多數的州都有死刑制度，而且每年都依法執行數十件死刑。所以，若是從什麼人權面、社會教化面，或者死刑對犯罪的威脅面來談死刑，都只是瞎子摸象。

死刑在台灣，比起用陪審制的美國更為嚴謹。各級法院的法官幾乎沒有人願意動用死刑，不論犯案的被告行為如何的凶殘惡劣，法官只要能找到一絲絲理由，包括被告只有小學畢業程度，或者曾經投入社會公益活動，都可以做為不判處死刑的依據。

所以，在司法實務上，經三審法院一審再審，發回再審，最終還能死刑定讞的，幾乎都是十惡不赦的罪犯。如果法務部不予執行死刑，不僅社會正義不張，也有違社會期待。

法務部長是社會正義的維護者，不能只享部長的權利與榮耀，也應盡法定簽署死刑令的義務。如果不簽，就應辭職下台，讓肯盡責簽的人當部長。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)