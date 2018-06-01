川普再打南海牌 北京反得利

2018年06月01日 04:11 中國時報 何思慎

2017年以來南海爭端轉趨緩和，除大陸對東協國家外交奏效外，美國因應北韓情勢升高，為爭取大陸在朝核危機處理上與美國立場一致，嚴厲制裁、施壓北韓，美國總統川普在南海爭端上不再對北京咄咄逼人。期間，大陸與東協國家達成《南海行為準則》（COC）框架，確定未來形成具國際法效力之COC的「三步走」設想，推動具體化解南海海域爭端的進程。

在大陸國家主席習近平的外交中，「大國是關鍵，周邊是首要」，大陸的東協外交收效，無疑是周邊外交的重大成果。此外，2018年為大陸與東協建立戰略夥伴關係15周年，北京將加速推進《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）談判外，更積極與東協國家展開「一帶一路」項目上的對接。

然而，就在「美朝峰會」柳暗花明之際，川普再發起南海的「自由航行作戰」，此雖非川普政權時期之首遭，但較諸以往，美國海軍皆以單艦執行此項任務，日前針對西沙群島的任務以驅逐艦及神盾艦雙艦編隊的方式，令人側目。川普此舉不僅反制共軍主力戰機「轟6K」在西沙永興島起降及挑戰大陸的南海主張，亦顯示若「美朝峰會」順利，美國在朝核問題上不再有求於北京，爭取東協、再起南海爭端，將成為美國牽制北京的牌。

其實，作戰半徑達1900浬的「轟6K」在永興島成功起降，意味與大陸存在南海島礁主權爭端的菲律賓、越南皆進入共軍戰機的作戰範圍，使北京在南海爭端中取得優勢。此雖非意味著中國將以戰逼和，迫使東協國家簽下「城下之盟」，但共軍在南海逐漸形成戰術優勢，此將有利於北京與東協未來的COC談判。

朝鮮半島非核化雖仍存在變數，但川普對「美朝峰會」似乎胸有成竹，認為談判的節奏操之在己，在美中關係中急於再打「南海牌」，以避免東協國家向北京傾斜，形成對中國有利的周邊外交形勢，使習近平在美中外交博弈中立於不敗。

在美中關係的對應中，川普提出「印太戰略」，看似構築對中包圍網，以遲滯中國走向海洋，但此應非冷戰「圍堵」蘇聯的復刻版。誠如美國學者奈伊所言，中國不是蘇聯，無法「圍堵」。

大陸與印太地區國家利益關係千絲萬縷，非清楚之敵我楚河漢界。在對中關係上，印太國家彼此間難以形成共同的戰略利益，「圍堵」難以成形，但川普試圖藉「印太戰略」為習近平在「強國夢」的實現中，製造其周邊外交的麻煩則為不爭的事實。

換言之，在川普的「印太戰略」中，日本、東協、印度及澳洲皆為美國在亞太地區牽制中國崛起的牌，其中日本雖與美國同調，但安倍首相深諳此理，日本的「印太戰略」存在與美國不同的想像，安倍改善對中關係的步調，避免淪為川普的外交牌，此應為蔡總統對應兩岸關係的他山之石。

（作者為輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任）

(中國時報)