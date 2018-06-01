2018年06月01日 04:11 中國時報 林清強

前副總統呂秀蓮以「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀」為由，向民進黨說「拜拜」，呂秀蓮會否退黨參選台北市長，似乎是各界關注的焦點，但民進黨創黨價值的失落，顯然才是國人更該關心的課題。

由於呂秀蓮是爭取民進黨台北市長提名失利之後，才聲言要與民進黨分手，或可能被解讀是「輸不起」或「沒風度」，不過民進黨對呂秀蓮過於「冷落」，讓當事人心寒，這應是呂秀蓮要向民進黨說再見的主因。

呂秀蓮不時秉持良知發言，被視為「烏鴉」，黨中央可能對其不免嫌怨，例如教育部「拔管」事件，呂秀蓮就與國民黨政府的前行政院長張善政提出「不是挺管、是挺法治」共同建言，主張教育部應盡速發聘「遴選委員會選出之校長當選人」為校長；呂秀蓮此舉，被認為是與府院唱反調，民進黨內批判聲浪不小。

呂秀蓮是「美麗島世代」的黨外運動健將，亦是民進黨創黨大老，她在威權時期即是女權運動的倡導者之一，也是目前美麗島世代與陳菊同樣還在政界活動的「唯二」代表，但兩人在民進黨內的待遇卻有天壤之別。

以學識程度及當年民主運動的投入來言，呂秀蓮無疑是略勝陳菊的，但如今在蔡英文主導的民進黨，陳菊備受重視，蔡英文曾經公開指稱「菊姐」一直都是她最有力的支柱，並表示她與陳菊是「合作無間的夥伴，有長久的情誼」。蔡英文高抬陳菊，但對呂秀蓮則是相對未加尊重，她既未曾公開稱揚過呂秀蓮，也從未假以辭色，這種「重菊輕蓮」的「大小目」，呂秀蓮自是如人飲水。

其實，蔡英文之所以重視陳菊，無非是著眼於新潮流系在民進黨內的影響力，而陳菊既是新潮流的要角，蔡英文必須借重陳菊去制衡黨內各派系，甚至是擺平黨內的不同利益紛爭，即使逾越憲政體制也在所不惜。

譬如說，陳菊甫接總統府秘書長，蔡英文即派「菊姐」前往立法院民進黨黨團大會，溝通軍人年金改革事宜，希望黨團一致支持行政院版軍人年改方案。結果民進黨前立委林濁水嘲諷這是「創舉」，並痛批「那是兩蔣都不會做的事，只有皇權時代才有的」，可見蔡英文為了鞏固政權，不少作法確實引起黨內非議。

在呂秀蓮之前，前台南縣長蘇煥智也在今年3月宣布退出民進黨，參選台北市長，理由亦是「蔡政府與民進黨創黨的初衷相背離」，他說「小英政府及民進黨高層的政治經濟社會路線，已經偏離了振興經濟及照顧弱勢的基本路線，如果繼續留在民進黨內，已無法再對台灣有所貢獻。」蘇煥智之言，亦已指出蔡英文當家的民進黨已喪失了當年創黨精神。

如果具有理想的黨員都紛紛離去，民進黨還有什麼值得台灣人支持的價值？

（作者為資深媒體人）

(中國時報)