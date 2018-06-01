走出深綠舒適圈 民進黨才有明天

2018年06月01日 04:11 中國時報 主筆室

民進黨重返執政兩年，民意支持度跌到30%的基本盤，呈L型波動曲線。面對年底九合一選舉及中國大陸步步進逼的外交與軍事壓力，蔡總統應即刻領導民進黨走出被深綠簇擁的舒適圈，抵拒獨派的無理糾纏，畫清路線，才能扭轉當前內外交迫的局面；否則，一旦「期中考」不及格，不僅民進黨執政基礎潰落，蔡總統提前跛腳，黨內卡位戰引爆，台灣將陷入非常不利的局勢。

根據親綠媒體5月底最新公布的國政民調顯示，蔡總統的施政滿意度和信任度，雙雙創下就職以來的歷史新低，年輕族群不滿意度竟然高達74.4%，出現雪崩現象。儘管民進黨完全執政，手握行政資源，各項民調卻顯示，國民黨在年底的九合一選舉，即使失去黨產奧援與行政資源，卻出現逆轉勝的機會。

執政2年多來，蔡政府力推轉型正義、年金改革、一例一休、婚姻平權政策，卻造成政黨、世代、職業和勞資對立加劇。民進黨堅持廢核、增加火電，造成中台灣霧霾嚴重，空汙為害，強推高達2兆元的離岸風力發電計畫，調漲電價壓力大增，要人民如何接受？

兩岸關係惡化，陸客不來，中南部農漁產品無法銷往大陸，觀光相關產業都成重災區，重擊百姓生計。蔡政府已失去4個邦交國，聯合國功能性國際組織的參與遭對岸完封。止不住斷交潮，蔡政府卻牽怒在野黨；學生前進大陸，竟約談高中校長；台大校長「拔管風波」，演變成北檢約談遴選委員，嚴重傷害大學民主。以上種種不禁令人懷疑，民進黨執政團隊的方向感和步調大亂，面對紛至沓來的民怨仍各吹各調，甚至對所有「藍色」人物與政治主張一律排斥、敵對，施政作為越來越偏離民心。

行政院沾沾自喜公布國內平均薪資提高到59852元，反引來網路一片咒罵；內閣官員頻說「幹話」、便宜行事、粗暴回應，造成民調低迷。尤其在深綠團體強烈運作下，民進黨和台北市長柯文哲終告分手，造成民進黨九合一整體選情大受波及，連泛綠的基本盤都出現鬆動。蔡總統不應一味認為這只是改革的陣痛，必須正視執政團隊被「綠色意識」過度綑綁，因而造成的嚴重負作用，不但困擾國政治理，更在兩岸關係上造成敵意與不信任螺旋上升。

當南北韓快步走上終止敵對、和平協商，朝鮮半島即使在美、中和兩韓間尚有重大利益紛歧，卻仍可運作出準四邊會談的談判框架；中、日即使在釣魚台島嶼尖銳對峙，終將實現兩國領導人互訪，雙邊關係漸趨正常；中、日、韓即便有二戰遺留的諸多歷史責任問題未解，仍努力促成重啟三方會談。畢竟化干戈為玉帛是最符合人民利益的必要途徑。

遺憾的是，民進黨重返執政以來，深綠團體過度興奮，對國際情勢嚴重錯估，不斷施壓民進黨立委競提涉獨法案，搞正名公投，無視於多數民眾的反感；並且當北京施重手壓制台獨行動時，無辜民眾卻必須陪葬，忍受台灣更邊緣化的損失、增加應付大陸軍事壓力的國防經費支出，一一付出實質代價。

當下，深綠團體沒有反省因獨派不當的操作誤了大局，反而責怪蔡總統和陸委會太軟弱。最明顯的就是保外就醫的陳水扁，毫不顧忌外界對其裝病的質疑，公然如常行動到處趴趴走，還在臉書創立「新勇哥物語」，鼓動深綠群眾對民進黨政府施壓，在蔡總統就職兩周年之日現身直播，警告蔡總統限期還他公道，否則要「攔轎喊冤」。阿扁完全忘了，當年他搞法理台獨、公投綁大選，和扁嫂的「海角七億」弊案，不但重創民進黨，更重創台灣國際形象。如今，阿扁不但不認罪悔過，還想利用選舉壓力，串連深綠，儼然成為精神領袖，只為要脅蔡英文對他特赦。

阿扁大動作挑戰司法，明顯違反監獄對他規定的禁制事項，監所就該依法廢止他的保外就醫許可，令他回監繼續服完該服的刑期。問題是，民進黨顧慮深綠窩裡反，多所忌憚；但是如果繼續放任，更可能反而被阿扁拖垮。

不論是為了讓國政重返穩定軌道或理順兩岸關係，蔡總統都應讓民進黨黨員清楚，民進黨已從「台獨黨綱」進化至《台灣前途決議文》，沒有走回頭路的道理，不能屈從阿扁壓力，應勇於導正深綠團體的過激言行，九合一選舉與兩岸關係才有可能回穩。

(中國時報)