2018年06月01日 04:11 中國時報 主筆室

清末內憂外患之際，慈禧太后曾有名言，「量中華之物力，結與國之歡心」，為的就是能得到列強的支持，以保住自己的統治地位。100多年以後，在中國逐步走向復興的時刻，在台灣這塊土地上，竟又要重演百年前的這一幕，而且這次要比百年前還不堪，因為並沒有列強拿著槍炮施加威脅，而純粹是出於執政者的偏執。

蔡總統剛說自己不會與大陸展開金錢競逐，近日海地總統來台訪問，就直白要求45億經濟援助，蔡總統接待時面色凝重，卻也不敢說個不字。蔡政府選擇當凱子，友邦自然歡欣鼓舞，大家都知道趁著兩岸關係不睦，可以兩邊牟利。後續還有其他邦交國，也會看到這一「商機」，並將紛紛前來台灣賺上一筆再說。至於後續效果如何，其實不問可知，看看之前幾個斷交的國家就知道，他們與大陸建交的心意已決，現在不過是再撈一筆而已。

對此，蔡政府不僅沒有任何反思，反而不斷將責任推給大陸，當台灣的各邦交國開始投向大陸時，蔡政府就指責是大陸的金錢收買，甚至揚言「不再忍讓」。令人無奈的是，為了這種所謂的「不再忍讓」，蔡政府就要花更大代價，爭取既有邦交國的持續支持，也要想方設法求得美、日等所謂理念相近國家的支持。

蔡政府此舉，顯然就是寧贈友邦，也不想與大陸為善。而之所以蠻幹到底，其實就是因為不願意承認自己過去兩岸政策的失敗，更不願意承認自己面對大陸已然毫無尊嚴可言。為了挽回這個所謂的尊嚴，又寧可在友邦面前尊嚴盡失，這是多麼詭譎的悖論。

(中國時報)