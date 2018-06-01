2018年06月01日 04:11 中國時報 王銘義

「現在，非洲只有一個國家還沒有同中國建交，真誠希望這個國家早日加入中非友好大家庭！」5月26日，大陸國務委員兼外長王毅在和布吉納法索簽署復交聯合公報後，公開對台灣在非洲的最後一個邦交國史瓦帝尼「喊話」，兩岸外交烽火，讓台灣陷入五窮六絕的外交困境。

曾任國台辦主任，還曾參與推動兩岸和平新局的王毅，近來負責執行強勢外交，全面圍堵蔡政府的外交空間，相繼和聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索簽署復交或建交公報，連下4城，重挫台灣外交空間。王毅的「喊話」，可預見兩岸外交烽火勢必延燒。

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世預定6月間再度訪台，參加他兒子班科希在實踐大學的畢業典禮，台灣在非洲最後的外交陣地能否守得住，備受關注。同時，台灣在歐洲的最後外交據點──教廷，在北京開展凌厲外交攻勢後，何時失守，更是觀察兩岸外交割喉戰動向的指標。

執政兩年，連丟4個邦交國，蔡英文激烈反擊「這已經挑戰台灣社會的底線，我們不會再忍讓！」目前不確知蔡政府不再忍讓後的報復行動是什麼，但蔡只是關注自已的底線，卻忽視她的「台獨工作者」閣揆反覆以言詞挑釁，在北京看來，這更是挑戰對台政策的底線。蔡英文的「不再忍讓」，是否意謂著「兩岸維持現狀」的承諾即將調整，或預示著要走回扁時代「一邊一國」的深綠獨派老路，恐將牽動台海局勢演變。尤其，在年底大選前，蔡政府勢必藉由抗中議題，甚或激化藍綠對立，動員選票，將內外情勢捲入更複雜險惡的境地。

當年阿扁為了「走自己的路」，貿然祭出「一邊一國」的兩岸定位新論述，激起中、美兩國的焦慮，被視為「麻煩製造者」，時任陸委會主委的蔡英文就曾扮演善後救火任務，如今同樣面臨兩岸烽火外交，蔡政府是否變成新版的「麻煩製造者」，實應以扁政府的教訓為鑑。

蔡英文曾主張兩岸須維持「和而不同，和而求同」關係，處理兩岸議題要有國際戰略思考，如果只在兩岸議題打轉，無法根本解決台灣與對岸的問題。當前國際形勢丕變，大國較量加劇，蔡政府正是缺乏靈活彈性的國際戰略思考，並捲入大國衝突與矛盾，延誤了破解兩岸僵局的契機。

從施政次序來說，對兩岸經貿關係、人員交流互訪，理應竭盡心力，增進互信，有效管控分歧，持續維護兩岸和平發展，這才是重中之重。如果僵局持續無解，只圖追隨美、日抗中步調，或應付需索無度的外交勒索、或雜亂無章地經營新南向政策，本末倒置，將徒勞無功。

蔡英文的執政困局，說到底就是沒有積極處理兩岸政治僵局的智慧與勇氣，而影響戰略決策思維的關鍵，就在於對國際形勢變遷與國家發展戰略的誤判與偏執。究竟應持續執著於充當美、日圍堵中國的「棋子」，或務實應對挑戰，攻堅克難，扮演開創兩岸新局的「棋手」，其實，就在蔡英文的一念之間。

日本首相安倍最近引述中國古籍《易經‧革卦》有關「君子豹變」一詞，闡述他的施政策略，「並非為保身而豹變，而是為了國家和民眾，可捨棄面子，這是作為領導人應有的姿態。」應對國際形勢急遽變遷的日本首相都有此體悟，作為安倍老朋友的蔡英文，難道不懂審時度勢、通權達變、君子豹變的保台之道？

(中國時報)