吸引經濟移民 先檢討歧視法規

2018年06月01日 04:11 中國時報 廖元豪

日前，行政院院長賴清德得意洋洋地推出所謂「新經濟移民法」的規畫藍圖，宣稱能吸引許多「外國專業人才、中階外籍技術人力、投資移民、海外國人及其後代」。然而，由於整個計畫都僅出於片斷功利的思維，未能檢討台灣移民法制政策「不歡迎外人」、「本／外二分法」的基本結構，這樣的制度改革恐怕成效極為有限。唯有改變本土排外主義的心態，從友善平等的思維出發，將來台工作生活的外籍人士都當成台灣人看待，建立「你們就是我們」的環境，才是正途。

在此前，民間團體「移民／移住人權修法聯盟」（移盟），早已針對《入出國及移民法》提出修正方向，期能針對整體移民法制「不友善」乃至不必要的「敵視」規定加以檢討。而新住民身分的立委林麗蟬也呼籲要建立移民政策的整體法制。惜行政院對這些善意的建議，全然置之不顧，不肯汲取當前超過50萬婚姻移民與60萬移工制度的教訓。

行政院目前的計畫，看來仍不願意將「居台外人」當成準國民，只願意賦予「永久居留」。而這種新的「永久居留」比起既有的居留身分也只增加極有限的社會保障。此種扭扭捏捏的改變，距離「建立友善平等」環境，或「吸引優秀人才來台」都還差得遠。而台灣當前難以吸引優秀外籍人才來台的原因，主要不是人家極想取得「永久居留」，而是經濟條件不足，社會保障與融合機制又付之闕如。

舉例而言，「新經濟移民法」規畫重點最重要（或唯一）的誘因，就是給予這些專業、技術人才或投資移民「永久居留權」。但請問台灣的「永久居留權」除了不用定期換證件外，有什麼權利保障？永久居留者，能如同美國綠卡持有者一樣，享有大部分公民擁有的社會保障嗎？台灣有美國、加拿大等國的國際地位，讓世界各地的人們趨之若鶩嗎？

舉例來說，學校想要依此法招募外籍的高中教師，但在沒有「月退俸」的條件下，加上台灣物價節節上升，人家有來台的誘因嗎？台灣多年來就有「永久居留」制度，但為什麼極少外籍人士來申請？寧可維持既有的「居留」或是汲汲於「歸化」？能夠投資超過1500萬元的投資者，會看上台灣的「永久居留」嗎？

要吸引經濟移民，除了改善台灣本身的經濟條件外，同時必須檢討現行移民法制（包括《入出國及移民法》、《國籍法》、《就業服務法》，以及其他以國籍區分保障的法令）中的缺陷，讓居台外人都能夠感受到台灣的友善、尊重、平等，不會因為自己的身分受到歧視與不利，才可能達成目標。先傾聽已經在台灣居住多年的移民聲音，才能制定出符合現實的移民法制。移盟與許多學者都曾指出這樣的方向，在台多年的外籍工作者也都指向這個重點，行政院切莫一意孤行，弄出一個無效又歧視、兩頭落空的措施。（作者為國立政治大學法學院副教授）

(中國時報)