2018年06月01日 04:11 中國時報 陳立誠

近日各地跳電事件頻傳，各界關注，但台灣即將發生影響極為深遠的北部地區電力供應嚴重不足的大問題，卻鮮少人知曉及關心。

北部人口眾多，工商業發達，是全國首善之區。因土地資源珍貴，電廠裝置不足，長期依賴南電北送。為改善北部電力不足的窘境，台電原規畫核一、二廠延役，舊深澳電廠除役，原地改建新型機組。未來10年北部電力成長則完全依賴核四2部機組因應。

但在非核政策確定後，核一、二廠4部機將於2023年全數除役，協和電廠1、2號機將於明年除役，3、4號機規畫2024年除役，6年間北部供電能力將減少524萬瓩。在台電的電源開發計畫中，未來10年只有大潭及深澳機組位於北部，新增的大潭7到10號機規畫2020～2025年陸續完工，深澳2部機規畫於2025～2026年完工。大潭及深澳新增機組供電能力其實低於2024年除役電廠的裝置容量，若加計未來10年北部用電成長，台灣北部缺電情勢將遠較今日惡化，依賴南電北送程度將接近甚至超過輸電線最大安全輸電能力，任何颱風地震造成輸電線路中斷，北部即會面臨全面限電。

以上分析還是基於大潭及深澳新機組都依規畫如期完工，但目前兩者都遭遇極大阻力，如期完工有極大變數。這兩個計畫如有延誤，北部缺電的缺口必將超過南電北送輸電線的供電極限。

這種可怕情境極可能在下一位總統任內發生，北部地區屆時會陷入全面限電的窘境。其實有兩種手段可解救此一危機：一為核一、二廠延役，一為核四啟封。依現有法律，核能機組延役需在運轉執照到期前5年申請，核一兩部機及核二1號機申請期限均已錯過，除非修法，延役已無可能，核二2號機期限為今年底。

以核四而言，若燃料棒仍置於廠內，下屆政府在確定北部將發生嚴重供電缺口的前1、2年，依行政裁量即可將核四啟封，1年內即可完成測試發電，解救北部缺電危機。若今日魯莽將核四燃料棒賣出，將來要想買回只有照規矩排隊，不知要等到何年何月，台灣將完全喪失啟用核四救急之彈性。

政府原規畫於6月將核四燃料棒運出台灣，肆機變賣。政府是否能以國家為重而不以一黨之私，置全國首善之區的北部於供電險境，其實只在一念之間。（作者為台灣能源部落格版主）

(中國時報)