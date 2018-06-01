2018年06月01日 04:11 中國時報 彭蕙仙

1個月斷交2國，不知道蔡英文是否有感？

為了拔管，2個教育部長去職，不知道蔡英文是否有感？

2個星期內，全台跳電8次，不知道蔡英文是否有感？

水情不佳，全台主要的16個水庫蓄水量全部狂跌，其中，南部水庫的蓄水量甚至連10%都不到，不知道蔡英文是否有感？

鳳梨、香蕉，產地價格崩跌，不知道蔡英文是否有感？

一個星期出現2個分屍案，不知道蔡英文是否有感？

以上種種，蔡英文所領導的政府採取了相應的措施。

關於斷交，蔡英文表示不會再忍讓。陸委會立刻宣布嚴審中國大陸官方團來台。這讓農民緊張了起來，因為如此一來等於封鎖了本來就已減少的大陸採購團。

這跟M503事件的處理邏輯是一樣的：鬥不過大陸，就打自家小孩出氣。每當蔡英文堅持要維護台灣尊嚴時，就會有一批台灣人要倒楣。

此外，為了「展現更靈活的戰術、突破中國的外交圍堵」，蔡英文宣布捐出100萬美元給WHO。可惜，外交部表示，現在才要開始去找錢，是不是一定有，不知道；衛福部長陳時中更阿Q，他說這筆錢如果捐不出去就算了，反正台灣已經盡力了。對3000萬台幣的態度如此無為而治，看來蔡政府拚外交也頗有哥德式的浪漫。哥德著名的情詩說：「當我愛你，與你何干？」

關於拔管，蔡英文說尊重教育部的專業。所以2個教育部長下台走人，這就是蔡英文所倚重的教育專業？更漏氣的是，對教育部長辭職的理由，閣揆賴清德的說法，跟2位教育部長本人都不同，到底是誰打臉誰？

更難的是，未來合格的教育部長必須是：1、沒有學術成就，這樣才不會有論文抄襲的疑慮；2、沒有學術地位，這樣才不會有大陸學術機構邀請去開會、講學、參加研討會；3、研究方向與成果沒有任何實務價值，這樣才不會有企業聘請擔任獨董。

這樣的「人才」在哪裡？作繭自縛的蔡政府已陷入康德式二律背反的無限輪迴裡，難以自拔。

關於供電，總統保證不會缺電，行政院發言人說今年不會限電。這個充滿話術的政府沒說不會跳電、也沒有說不會停電，大家不能放心，因為跳電、停電就是「實質缺電」。

關於水果，蔡英文與陳菊雙姝出擊，功在玉荷包。不過玉荷包並沒有滯銷價跌，其他真正受傷的果農期望總統雨露均霑可得乎？顯然不能。

關於重大治安案件頻傳，法務部長邱太三說，死刑不能解決社會問題。那要怎麼做才能解決？喔對，民進黨有3方仙丹，1、中共打壓；2、在野黨不團結；以及3、馬英九害的。

蔡英文或許有感，可惜的是，人民跟蔡英文沒有同感。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)