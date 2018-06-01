旺旺愛到澎湖 青年端節送暖

蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠一一致贈澎湖弱勢家庭端午慰問金。（陳可文攝）

友善列印
中國時報
／澎湖報導

蔡衍明愛心基金會發起「旺旺公益青年─送愛下鄉趣」公益送愛活動，今年端午節首場率先跨海於澎湖展開，配合澎湖科技大學校慶花火節之夜慰問87名關懷戶，在一朵朵璀璨煙花中獻上最美的祝福。

邀弱勢賞花火 大家樂

旺旺集團積極投入社會公益，蔡衍明愛心基金會2015年起號召全國北、中、南、東24所公私立大學共襄盛舉，邀請大專院校青年學子擔任愛心天使，總動員發起「公益青年─送愛下鄉趣」社會公益送愛活動。

青年公益送愛活動選定春節、端午節、中秋節3大節日展開，由青年學子發掘生活周遭的弱勢族群及獨居老人，主動提供幫助，展現社會光明面，放送更多「助人」與「盡孝」的正能量。

「旺旺公益青年─送愛下鄉趣」公益送愛活動已連續3年跨海與澎湖科大合作，青年學子們參與相當踴躍，深入基層積極探訪，讓全縣數百戶弱勢家庭受惠。

今年端午佳節送愛活動適逢澎科大校慶，校方與蔡衍明愛心基金會決定擴大辦理，特地結合澎湖縣政府一年一度的花火節晚會同時登場，邀請上萬遊客一起欣賞燦爛煙火，分享大愛。

贈禮金好過節 暖洋洋

基金會執行長胡雪珠偕同副執行長徐海倫、彭澤惠等人專程飛抵澎湖，邀請全縣5鄉1市87名弱勢關懷戶一起參與花火節晚會，現場與澎湖科大校長翁進坪等來賓一一致贈端午佳節5000元慰問金。

翁進坪感謝蔡衍明愛心基金會的社會公益行動力，引領青年學子投入社會服務工作，發揮社會光明面，送愛下鄉去。

胡雪珠表示，「公益青年送愛下鄉趣」愛心列車滿載幸福，今年端午節首站抵達澎湖，搭起愛的橋梁傳送到每個角落，緊接著將開往新北、嘉義、台中、新竹各地，祝福大家佳節快樂。

(中國時報)

華西街擔仔麵 女婿欠10億跑路 挺花蓮好朋友 豪小子回來了

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。