旺旺愛到澎湖 青年端節送暖

2018年06月01日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

蔡衍明愛心基金會發起「旺旺公益青年─送愛下鄉趣」公益送愛活動，今年端午節首場率先跨海於澎湖展開，配合澎湖科技大學校慶花火節之夜慰問87名關懷戶，在一朵朵璀璨煙花中獻上最美的祝福。

邀弱勢賞花火 大家樂

旺旺集團積極投入社會公益，蔡衍明愛心基金會2015年起號召全國北、中、南、東24所公私立大學共襄盛舉，邀請大專院校青年學子擔任愛心天使，總動員發起「公益青年─送愛下鄉趣」社會公益送愛活動。

青年公益送愛活動選定春節、端午節、中秋節3大節日展開，由青年學子發掘生活周遭的弱勢族群及獨居老人，主動提供幫助，展現社會光明面，放送更多「助人」與「盡孝」的正能量。

「旺旺公益青年─送愛下鄉趣」公益送愛活動已連續3年跨海與澎湖科大合作，青年學子們參與相當踴躍，深入基層積極探訪，讓全縣數百戶弱勢家庭受惠。

今年端午佳節送愛活動適逢澎科大校慶，校方與蔡衍明愛心基金會決定擴大辦理，特地結合澎湖縣政府一年一度的花火節晚會同時登場，邀請上萬遊客一起欣賞燦爛煙火，分享大愛。

贈禮金好過節 暖洋洋

基金會執行長胡雪珠偕同副執行長徐海倫、彭澤惠等人專程飛抵澎湖，邀請全縣5鄉1市87名弱勢關懷戶一起參與花火節晚會，現場與澎湖科大校長翁進坪等來賓一一致贈端午佳節5000元慰問金。

翁進坪感謝蔡衍明愛心基金會的社會公益行動力，引領青年學子投入社會服務工作，發揮社會光明面，送愛下鄉去。

胡雪珠表示，「公益青年送愛下鄉趣」愛心列車滿載幸福，今年端午節首站抵達澎湖，搭起愛的橋梁傳送到每個角落，緊接著將開往新北、嘉義、台中、新竹各地，祝福大家佳節快樂。

(中國時報)