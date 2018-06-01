挺花蓮好朋友 豪小子回來了

2018年06月01日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

效力NBA布魯克林籃網隊的台裔球員「豪小子」林書豪昨天上午返台，今至彰化阿嬤家省親並參加公益活動；明轉往花蓮，將進行布道會、籃球訓練營、座談會等活動。林書豪昨於記者會表示，這樣安排是因2月間花蓮發生地震，造成人命與財產損失，希望這次返台能夠前往當地致意，帶給花蓮的好朋友溫暖。

林書豪投效籃網隊2個球季，可惜大都因傷無法上場，2017-18年球季甚至只出賽1場。他開玩笑說，本以為這次返台沒什麼球迷接機，不料昨天一早在桃機就有上百位球迷守候，讓他很感動！簽名、合照來者不拒。

籃網隊去年底由來自台灣的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信購入49%股權，成為新老闆。林書豪說，目前自己訓練狀況良好，膝蓋傷勢沒問題，對於下個球季非常期待。如果好友周杰倫在籃網主場比賽也能到場觀戰，他會非常興奮！「在新老闆和好朋友面前，我一定要打得非常好才行，說不定就不傳球了，會一直投籃拿分數。」他半開玩笑說。

談到今天開打的7戰4勝制NBA總冠軍賽，林書豪鐵口直斷，金州勇士隊會贏得最後勝利、衛冕成功，名將杜蘭特將獲選總冠軍賽MVP。

林書豪在台灣的行程還有個亮點，即下周二（5日）到西門町紅樓廣場參加「林家夜市球迷會」，當晚8點開始。林書豪對夜市非常感興趣，屆時將化身攤位老闆，至於有什麼趣味內容？他刻意賣關子：「我不能說太多，到時大家就知道了。」

結束這趟台灣之行後，林書豪6日前往香港，接著到上海、北京參加活動，再轉道溫哥華回紐約。

(中國時報)