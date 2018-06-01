孫越兒代父領獎 「他在天上和陶大偉唱歌」

2018年06月01日 04:11 中國時報 洪秀瑛 、 蕭雅玲 報導

張小燕（左）表情哀戚，昨蹲著慰問孫越遺孀。

孫向瑩昨獻唱〈奇異恩典〉，氣氛感人。（粘耿豪攝）

孫向竹昨穿孫越的西裝上台致詞。（粘耿豪攝）

陶大偉（左）和孫越（右）8年前曾上張小燕主持的節目。（資料照片）

「永遠的老朋友～孫叔叔感恩會」孫越5月1日病逝，享壽87歲，他生前是董氏基金會終身志工，親友因此選在5月31日「世界無菸日」舉行感恩會，現場2000多人到場送別，笑淚交織。與孫越有50年交情的張小燕，昨說陶大偉當年過世後，孫越無法在缺了陶大偉的餐桌上吃飯，如今鐵三角剩下她，相信孫越在天國會了解自己現在的心情，哽咽地對孫越喊話：「雖然不知道天國有無分區域，如果你在天使區，以後要怎麼找你？」

張小燕在台上道出對老友的思念，她回憶過往，總是看孫越獨來獨往，才知道原來孫越已經結婚，還有一對兒女，從孫越的口中，知道孫越的妻子是個非常漂亮的護士，孫越更曾驕傲的說「她是我從別人手中搶過來的。」張小燕說，孫越與妻子結婚60年，孫媽媽一直扮演著隱形的支柱，「如果大家都說孫越是天使，孫媽媽就是天使上隱形的翅膀」，笑指不管孫越多任性，孫媽媽永遠全力支持、是他隱形的支柱。

孫越和妻鶼鰈情深

張小燕也談到孫越與妻子的鶼鰈情深，「他只要有排戲、錄影，一定要回家吃晚飯」，由於當時還沒流行「爸爸回家吃晚飯」運動，她還問孫越：「是不是很怕孫媽媽？」沒想到孫越回應「男人怎會怕女人，我是真的愛她，因為愛她所以怕她，也因為怕她，所以擔心她不高興。」張小燕說，現在孫越先到天國當天使，最放心不下就是孫媽媽，除了怕她寂寞，又擔心她不去做復健，也誇孫越的兒女幫爸爸完成遺願，「讓他走得很瀟灑，很有尊嚴。」

感覺爸爸還在身邊

孫越兒子孫向竹昨代表父親上台接受總統褒揚令，「我穿著爸爸生前的西裝，上頭的戒菸徽章還留著，他看了一定覺得『可以』。爸爸是我們家人的心肝寶貝，他讓我們過得好富足，何其有幸有這樣好的爸爸，他現在在天家青草地上，一定跟陶大偉叔叔唱著〈朋友歌〉。」孫向瑩覺得父親一直在身邊，「網路上有太多爸爸的影像，所以我要聽他的聲音、看他的影像很容易，這陣子我盡量不看，一看就會難過。」

(中國時報)