孫越一句話陶喆出道添自信

2018年06月01日 04:11 中國時報 蕭雅玲 、 洪秀瑛 報導

陶喆昨演唱詩歌〈祢信實何廣大〉。（粘耿豪攝）

鄧志鴻（左）昨帶妻子參加孫越的感恩會。

王偉忠（左）和陶大偉妻子王復蓉昨出席感恩會。（盧禕祺攝）

「孫叔叔感恩會」昨吸引眾多藝界友人到場追憶，包括李行、張艾嘉、朱延平、曾寶儀、江霞、劉瑞琪及親民黨主席宋楚瑜等，稱孫越為姨公的岑永康也帶妻子張珮珊出席。張艾嘉僅簡短說「孫叔叔永遠活在我心中」，便匆匆和張清芳一起入場，擔任司儀的李明依則說穿牛仔褲是與孫越的約定。

李明依說，「在他心中，我就是他的好哥兒們，以前我總是穿著牛仔褲出現，他跟我說，以後任何場合或是感恩會都不能改了這造型，我找到沒破的穿出來，他就是這樣按著原型愛我們、接受我們。」製作人王偉忠表示，眼裡的孫越就是個很愉快、有趣，也是演藝圈人的典範，他經常帶給別人溫暖。

王偉忠指出，與孫越結緣起源於兩代情，因為孫越與他的老兵爸爸、媽媽都是好友，自己剛踏入電視圈做電視節目時，孫越每次到家中拜訪，都會向爸媽誇他「電視做的可以，私生活也檢點」，讓他爸媽放心。孫越以前陪老婆回娘家嘉義，也會到他家找爸爸喝小酒，曾誇他媽媽是魔術師，對他媽媽煮的麵讚不絕口。

68歲的鄧志鴻表示孫越是他的精神導師，也像他的父親，「我結婚時，他等於是我和太太的家長」，鄧志鴻入行40年，今年9月13日將在台北中山堂辦「腹語大師鄧志鴻演藝生涯40周年紀念SHOW」，他說原和孫越相約，如今只能在貴賓席留個位置給他。

陶 q從小跟著爸爸陶大偉進出片場，感恩會上看到孫越與陶大偉的影片，讓他在台下情緒失控，感動掉淚。他回憶小時候跟爸爸去拍戲、錄影都會看到孫越，他剛踏入歌壇時，孫越鼓勵他說：「你的音樂很棒，要繼續加油！」正能量的一句話因此讓他更有自信。

(中國時報)