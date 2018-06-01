孫越偷早餐陶大偉飆髒話

虞戡平在追思會上，說了許多孫越不為人知的趣事。（粘耿豪攝）

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中國時報
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虞戡平昨出席「孫叔叔感恩會」，談起孫叔叔拍過的200多部電影，雖然幾乎都是壞蛋角色，但認為：「孫越是我心目中永遠的男主角，我拍的戲不多，總共10部電影，其中7部就是孫越主演，1部還跟他相關（《三毛流浪記》）。」

他歸功因為孫越出演他執導的《搭錯車》拿下金馬影帝，讓他後來能夠繼續拍《孽子》、《海峽兩岸》、《兩個油漆匠》，「不然那類的片子很多老闆不會投資。」

他也爆料孫越其實很幽默，他對台下的陶 q說：「你爸爸很小…是個非常節儉的人。」有一次陶大偉自備早餐到片場，藏在包包裡，孫越趁陶在化妝時把裡面的早餐吃光，放入石頭調包，等陶化完妝躲到角落準備享用早餐，發現早餐變石頭當場變臉，大飆髒話罵孫越。

陶 q也回憶小時候跟爸爸去拍戲，爸爸開心的拿了在香港買的酸梅，還驕傲的分了一顆給孫越，結果反被孫越虧爸爸很小氣。

董氏基金會終身義工陳淑麗，跟著孫越當志工30年。她記得有次大家在苗栗回台北的車上聊天，孫越睡到打鼾，突然神來一筆醒來對她說：「妳父親過世地早，到時候妳結婚我代替妳父親牽著妳的手進禮堂。」語畢繼續入睡。雖然後來沒能讓孫越牽著她進禮堂，但她將孫越視為她的「公益爸爸」。她從孫越身上學到「誠實做人、老實做事」。

(中國時報)

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