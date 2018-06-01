父心疼想放手 蕭秉治振作甩憂鬱

2018年06月01日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

蕭秉治（廷廷）暌違近4年將推出新專輯《凡人Mortal》，他2016年因憂鬱症暫退歌壇休養，經過772天重新出發，新歌〈我好想好想你〉是他以自殺者遺族的心情所寫，想像家人失去他後的心情；他透露爸爸在他生病時曾問心理醫生：「是不是放手讓他走比較好？」想讓他能從一切解脫，不過他知道後深覺自己不孝，因而決定振作。

蕭秉治當時到洛杉磯長居1年半，身心靈的放鬆讓他漸漸走出陰影，他形容自己憂鬱症最嚴重的時期，混亂到像是失去人生的一部分，他除了吃藥治療，也常靠喝酒紓壓，曾早上一醒來喝到睡著，2天就喝完1箱，但現在他已戒酒近1年。

五月天鼓勵打氣

他很感謝昔日MP魔幻力量夥伴，「我低迷的那段時間，他們會來陪我說說話。」像是鼓鼓會揪他去打球，師兄五月天也給他鼓勵，「他們不太會說什麼，但每次見到面，怪獸會說我可以去他家聊天，滿窩心的。」現在和其他團員偶爾會聯絡，也都有彼此的電話。

前幾年他的前女友李優曾控訴他「對我做出可怕的事」，他昨表示當時自己的狀態太混亂，但事情已過去，彼此也都有新生活，選擇祝福前女友。對於目前感情狀態，他笑說雖準備好迎接新戀情，但現在太宅，沒機會認識新的人，去年認養的米克斯狗「豬血糕」是他排遣寂寞的對象。珍惜生命 「安心專線」0800-788-995

(中國時報)