段奕宏淋髒雨頭長膿包

2018年06月01日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

段奕宏在《暴雪將至》瘋狂追凶，雨中辦案吃了不少苦頭。

大陸3A（3座國際電影節）影帝段奕宏，帶著號稱近年最好看的大陸犯罪懸疑片《暴雪將至》，來台參加兩岸電影展。他首度來台，誠實說過去不太願意參加影展這類活動，認為作品就是跟影迷見面最好的方式，這次點頭主要因為兩岸電影展10年了，「不容易，我看到李行老師很感動，能堅持10年，很好奇這種堅持的力量到底來自於哪？」

他在《暴雪將至》飾演追查凶殺案的調查人員，有大量雨戲，因為冷熱交錯加上雨水不乾淨，開拍第3天頭皮就感染皮囊炎長膿包。他過去多演出硬漢角色，認為是巧合，話劇演員出身的他剛開始選擇不多，他說：「硬漢、實力演員、明星等標籤都不重要。」重要的是演員如何認識自己、藉由表演機會探索自己，「哪怕是內心陰暗、不陽光的地方。人的一生最難的就是跟自己期待的模樣相處，趣味就在於怎麼面對自己。」

至多年產2部

他憑《暴雪將至》拿下東京影帝，坦言找上門的劇本變多，「因為我都會認真看完，所以現在看本時間越來越多，從今年1月一直休息到現在，同事們都不敢相信休這麼長，但我坐冷板凳的時間比這個更長啊！」

他1年最多只拍2部片，完全不擔心沒工作，因為大學時他就嘗過沒戲演的恐懼，「我是班上唯一4年裡沒有出去拍戲的學生，我的恐懼都在那個時間消化掉了。」他認為人的心力精力有限，無法同時駕馭太多人物，「這是我聰明的地方，能夠保持全心投入，就能得到更多邀請機會。」

(中國時報)