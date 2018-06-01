曹佑寧Lag被車輾竟放空

曹佑寧（左）、王柏傑在《人際關係事務所》飾演一對從小就認識的好友。（盧禕祺攝）

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中國時報
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曹佑寧、王柏傑主演新戲《人際關係事務所》，5月31日首度對媒體曝光的片花中出現男男激吻畫面，王柏傑笑說本來導演希望他們認真、投入一點，所以兩人一上場就直接來，「結果導演被我們嚇到，覺得太激烈了，希望我們冷靜一點、收一點。拍了幾次，每次都被說太過了。」兩人都是第1次「男男吻」，但都表示，就因為是跟男生接吻，所以反而不用想太多。

劇中幾位主角都有各自的人際溝通障礙，飾演呆萌純真黑道討債小弟的曹佑寧坦言，他私下在這方面也有蠻大問題，「我反應慢、反射時間比較久，別人聊天時我都要想久一點才能回，但當我想回話時，話題已經過了。」王柏傑爆料，他每次跟郭書瑤（瑤瑤）在現場聊天大講垃圾話，兩人早就笑完了，曹佑寧才在旁邊突然自己一個人笑起來，且隔天才會解釋他在笑什麼，後來大家才慢慢習慣他的節奏，但也虧說：「他拍電影應該交不到朋友，這部長劇拍4個月，好不容易才交了我們2個新朋友！」

很難和別人吵架

曹佑寧說，「Lag」確實是他很大的問題，正在努力克服。現實中，他因為反應慢，很難跟別人吵架，他舉例有一次騎摩托車，腳剛好伸出去，結果就被一台摩托車從腳輾過去，「我當場一直看著他，對方也表現得很愧疚，直到他把車騎走之後，我才意識到，為什麼我沒有反映出不滿。」

問他盯著對方時在想什麼？他傻傻笑說：「就放空啊！只是覺得很痛！」

他透露小學時還被班導師形容有如「雷龍」，被打了屁股後，很久才感覺到會痛。他自己也覺得這形容超貼切。

(中國時報)

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