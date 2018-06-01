普萊特馴龍比當英雄更操

紅毯上眾多粉絲要求克里斯普萊特（左）簽名、合照。

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中國時報
報導（上海連線）

《侏羅紀世界：殞落帝國》（簡稱《侏羅紀世界2》）由演員克里斯普萊特（Chris Pratt）和布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）主演，2人和導演胡安安東尼奧巴亞納（J.A. Bayona）5月30日在上海接受亞太媒體訪問。

克里斯近年星路大開，不但是漫威電影《星際異攻隊》主角「星爵」，在《復仇者聯盟：無限之戰》也有重要戲分，被問究竟拍哪部片更「操」，他稍加思考後揭曉答案：「還是《侏羅紀世界2》！」

克里斯解釋，畢竟漫威系列支線故事多，戲分不會集中在一人身上，又經常在綠幕前演出，最累是吊鋼絲，但《侏羅紀世界2》導演胡安不愛用綠幕，幾乎實景或搭景拍攝，主演們得親自上山下海，還因替身受傷，不少場景都由克里斯一人扛。

布萊絲萌發母愛

手上有兩個系列電影，如何平衡工作和生活？克里斯先搞笑澄清：「嚴格說來是3個。」不過他表示：「畢竟有家人和孩子，我一年來休息6個月都在陪小孩。」他去年離婚後少提感情狀態，但依然滿口爸爸經，此次重回舊地夏威夷為《侏羅紀世界2》取景，「那裡對我來說是神聖的地方。」19歲在當地流浪打工時被星探挖掘，他此次也帶兒子傑克普萊特（Jack Pratt）體驗夏威夷生活，同時享受天倫之樂。

布萊絲的母愛不遑多讓，同樣把女兒碧雅崔絲（Beatrice Jean Howard-Gabel）帶到片場，女兒看到實體迅猛龍「小藍」，竟因生物特效團隊製作過於逼真，走近時手摀著臉不斷嘟囔：「我想離開…。」布萊絲想起仍不禁莞爾一笑，「我想這是大家一定要進電影院看這部片的理由之一！」該片6月6日上映。

(中國時報)

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