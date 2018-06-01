橋本有菜透視台男 「鼻子大寶貝也大」

2018年06月01日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

將於8月3日至5日舉行的「TRE台北國際成人展」今年排出最強AV女優陣容，除了日前來台宣傳分享雪地全裸拍片甘苦的「暗黑板野友美」友田彩也香、以及被粉絲譽為「AV界救世主」的高橋聖子之外，新科「AV奧斯卡」影后橋本有菜更是一大亮點，預估將有超過10萬名國內外粉絲朝聖。

橋本有菜在一段來台挑選性感戰袍影片中表示，自己喜歡粉色系夢幻公主風，卻謙虛說自已咪咪不夠大，還許願：「我的胸部真的很小，想再長大up up、罩杯再升級。」她平時會調整筋骨來保養咪咪，做簡單運動、注意站坐姿讓雙峰保持最佳狀態。她未來的目標想要成為在粉絲中的「Only One」，盼粉絲心中永遠都有她的一席之地。得獎後她知名度爆發、邀約暴增，希望能挑戰更多樣作品回饋粉絲。

誇台灣郎「超級暖男」

橋本有菜深受台灣粉絲喜愛，她說：「能被台灣粉絲喜歡真是我的光榮，非常開心。」她誇台灣郎「超級暖男」，紳士且溫柔體貼，感覺像「家人」，是日本沒有的類型，更直言想和台灣男性一起拍片。

閱人無數的她被問是否能看出台灣男人「寶貝」尺寸，她笑回：「我沒看過，所以無法比較，但看鼻子可大約判斷大小，感覺上台灣男生的寶貝應該是比較大吧。」想獲得與橋本有菜限量親密接觸的機會，請持續關注TRE台北國際成人展臉書等資訊。

(中國時報)