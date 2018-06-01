享美食賞藝伎 加賀屋仲夏限定

近距離和日本藝伎互動，是難得的臨場體驗。（日勝生加賀屋提供）

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中國時報
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日勝生加賀屋邀3位來自金澤的一線藝伎來台，打造「藝展丰采盛宴」。（日勝生加賀屋提供）
藝展丰采午宴及藝展丰采晚宴

百年日本藝伎風華，飄洋過海來台，在仲夏7月的日勝生加賀屋翩然起舞。「藝展丰采」盛宴，邀金澤藝伎展現傳統文化，舉手投足盡現魅力。伴著樂音看舞姿，享用美食當下，是視覺、味覺的極致滿足。

藝伎是日本文化國寶，傳承百年不墜，她們的一顰一笑、一歌一舞，是美學、也是藝術。只是，能懂得箇中訣竅的職人日漸減少，即便在日本，演出者和演出場地也相對減少，能看得一堂正規藝伎演出，更顯難得。如今，日勝生加賀屋延邀金澤藝伎來台演出，讓大家在台北，就能近距離感受日本文化之美。

如《藝伎回憶錄》

越夜越美麗的藝伎，按照日本藝伎所承襲的傳統「一見 z 蟟_ q」（婉拒陌生客），必須依靠熟客介紹，層層取得茶屋信任後，才能邀藝伎現身於宴席之中，為奢華的宴飲掀起另一歌潮。此次來台的是金澤西茶屋街的頭牌藝伎「結（Yui）」等一行3人，為賓客表演精湛的樂舞，將時空彷彿拉至電影《藝伎回憶錄》中與藝伎把酒言歡、熱鬧非凡的畫面。

贈送泡湯優惠券

「藝展丰采」自7月26日起一連5天，在榻榻米上親身體驗日本宴會的歡樂氛圍，不僅可以欣賞藝伎優雅綽約的表演，還可以更認識和了解藝伎，並且能零距離的與她們互動。在這5天中，日勝生加賀屋規畫午宴、晚宴兩種時段共8場，且每場席次限量，對喜歡日本藝伎文化的人來說，會是一次難得的夏日回憶。此外，與會來賓都能獲得大眾湯的優惠券，趁暑熱新陳代謝最旺盛的時刻，透過泡湯將體內累積的疲勞一掃而空，讓身心靈更加舒適。

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(中國時報)

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