親山舒活小旅行－征服陡峭岩壁 拍懸崖意境美照

2018年06月01日 04:11 中國時報 報導蔡淑微

裸露岩石遺留著當時敲打的痕跡，為歷史提供見證。

採石場支線尾端的層疊巨石，讓挑戰性倍增。

落日餘暉中的臺北盆地景緻，無比迷人！

金面山環狀步道雖然台北市內的IG打卡熱點不少，但若想要兼顧挑戰性和刺激度，內湖區金面山環狀步道上的剪刀石絕對是首選，不僅可拍出具有高山氣勢的懸崖意境美照，360度無死角的視野和極致美景，更是必訪的最佳理由！

金面山含有豐富石英砂岩，因山頂裸露的石英砂岩在陽光的照射下閃閃發亮而命名，又因山頂有塊巨石，貌似一把剪刀插向天際，所以也有「剪刀石山」的稱呼。金面山環狀步道是由金面山步道、金面山步道採石場支線、和金面山步道法月寺支線所組成，無論從哪一條支線進入，都可以抵達剪刀石，不過若是想要體驗攀岩走璧的快感，請務必由金面山步道採石場支線開始登山，隨著海拔高度增加，步道的陡峭程度也逐漸提升，甚至需要手腳並用或是拉著繩索輔助，相當具有挑戰性。

當你汗流浹背的抵達論劍亭，代表著名的剪刀石已在不遠處，剪刀石旁散落的多塊巨石，都是拍攝懸崖意境美照的好地點，站立於巨岩間，起迭的綠色山巒和盆地景緻毫無阻礙的盡收眼底，無敵好拍的遼闊視野和美景，讓人瞬間就忘了登山的疲憊呢，然而在沉浸於眼前美景的同時，也別忘了留意腳下注意安全喔！

金面山環狀步道怎麼去

搭乘藍27、藍20、256路線公車，至「環山路」站下車，步行至環山路一段136巷即可到達。或是搭乘247、267、521路線公車，至「金龍禪寺」站下車，步行至內湖路三段371號對面登山口即可到達。

(中國時報)