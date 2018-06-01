Janet重返時尚

Janet再創事業新高峰，為家人打拚，足蹬Royal Elastics休閒鞋振翅高飛。服裝提供Artifacts。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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Janet重返工作崗位，和老公George攜手創業，劍及履及「行動派」的她，很適合無鞋帶設計的Royal Elastics休閒鞋。服裝提供Artifacts。（JOJ PHOTO攝）
Royal Elastics粉嫩玫瑰色URBANITE女鞋，4270元。（Royal Elastics提供）
Royal Elastics經典URBANITE男女鞋款，4270元。（Royal Elastics提供）
Royal Elastics紐約風情藕粉色NEWYORK女鞋，3270元。（Royal Elastics提供）
Royal Elastics紐約風情玫瑰石英粉色NEWYORK女鞋，2970元。（Royal Elastics提供）
Royal Elastics馬卡龍天空藍CATWALK女鞋，裝飾豹紋小貓圖案，3770元。（Royal Elastics提供）

Janet（謝怡芬）與老公George（吳宇衛）是事業忙碌的空中飛人，原已習慣台北、洛杉磯分隔兩地工作。但自從有了寶貝兒子Egan，小倆口產生不一樣的想法，為了一家三口在一起，決定把工作和家庭結合，攜手合拍12分鐘短片《Home》，光從片名就知道兩人對一家團聚的渴望。

計畫3人同行蜜月旅行

這支集合製作、編、導和演四合一的短片，一出手就有好成績，先是榮獲美國洛杉磯電影節（LA Film Festival）提名最佳影片，拿下最佳雙人演員獎、最佳男演員獎，更在今年5月入圍坎城影展，廣受各界好評。

在這支探討自閉症家庭的短片中，Janet飾演姊姊，George則飾演自閉症的弟弟，兩人有不少肢體衝突和情緒對抗的戲。Janet說，拍短片時她已懷孕8個月，在戲劇張力最高亢緊繃之際，肚子裡的兒子Egan也會踢她的肚子，感覺就好像是3個人合力完成這支作品，一起為將來打拚。

「我們婚後其實相處的時間不多，如今能在一起生活、一起工作，特別的珍惜！」Janet感性地說，目前她和George已開始籌備第二部電影，而且已經在寫劇本，等資金到位就可開拍，從此一家三口就可膩在一起工作、一起旅行，說不定還可以安排一次3人同行的蜜月旅行。

穿無鞋帶潮鞋趴趴走

Janet受邀拍攝本報的Royal Elastics時尚專題，標榜「無鞋帶」的設計，雙腳一套進鞋子就能穿出門，很適合熱愛旅行、個性劍及履及的「行動派」Janet。

來自澳洲的Royal Elastics鞋，是兩個熱愛滑板運動的年輕人Tull Price和Rodney Adler在1996年合力創立的品牌，因為玩滑板時若鞋帶掉了會非常困擾，必須走下滑板繫鞋帶，因此靈機一動以彈力帶取代鞋帶，

很快就在全球掀起熱銷，成為街頭流行的潮鞋。

(中國時報)

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