GUCCI早春遊園驚夢

GUCCI 2019早春大秀於南法古羅馬墓園阿里斯康（Alyscamps）古蹟中舉辦，整場在火焰、煙霧繚繞下，充滿鬼魅氛圍。（GUCCI提供）

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中國時報
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李宇春身著GUCCI 2018秋冬系列洋基標誌大衣與蕾絲襯衫、logo短裙出席品牌早春大秀。（GUCCI提供）
倪妮身為GUCCI亞洲區眼鏡形象大使，選穿一襲品牌2018秋冬印花外套、燈籠褲現身早春大秀。（GUCCI提供）
緊身丹寧褲以白色綁帶繫出拉丁語句「MEMENTO MORI」，請眾人「記住死亡」。（GUCCI提供）
模特上衣的希臘牧神潘恩圖騰，取自好萊塢法式古堡飯店Chateau Marmont洗衣袋上的標誌。（GUCCI提供）

南法古羅馬墓園阿里斯康（Alyscamps）的夜晚，在火焰、煙霧繚繞伴隨鐘聲的催促下，GUCCI 2019早春大秀正式揭幕。

義大利音樂家蒙特威爾第（Monteverdi）《聖母晚禱曲》樂音中，拉丁文歌詞呢喃著：「神啊！快來救贖我！」身著114套華服的鬼魅身影一一浮現，80年代閃亮的搖滾巨星、19世紀維多利亞的寡婦，似曾相識的模樣，卻有著不同的臉孔，都在但丁《神曲》〈地獄篇〉的場景中相遇，吸引品牌亞洲區眼鏡形象大使倪妮、女星李宇春等人出席觀禮。

這場用來祭拜「經典」的儀式中，格紋西裝、花卉絲質洋裝、雙G印花等標誌性單品，在本季又被創意總監Alessandro Michele賦予另一層意義，半掩的頭紗、黑色十字架和手握的鮮花，請眾人「記住死亡（MEMENTO MORI）」。飾有希臘牧神潘恩圖騰的上衣，取自好萊塢法式古堡飯店Chateau Marmont洗衣袋上的標誌，同樣見證了不少巨星的崛起與殞落，亦令設計師格外著迷。

而強調生命逝去的背後，也象徵靈魂不滅，懷抱個人主義的設計師，把熱銷款Princetown系列皮革拖鞋印上火焰、花朵等出現於古代墓碑上的花紋，並以背包、托特包隨意攜帶，挑戰流行永恆不滅的旅程。鑲上蝙蝠圖案的運動鞋、印花鋪棉外套與看似出自檔案庫中的復古手袋，或許又會是最新的品牌暢銷代表作。

(中國時報)

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