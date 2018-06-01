2018年06月01日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

大葉高島屋的ANNA SUI繽紛星斜背小包，原價4980元，特價3700元，限量5個。（大葉高島屋提供）

京站的Bubble Soda培芝家電健康汽泡水機，原價6680元，特價3880元。（京站提供）

統一時代百貨台北店的SK-II修護面膜優惠組，原價3656元，特價2574元，限量10組。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的JILL by JILL STUART女款立領條紋洋裝，原價9280元，特價7420元，限量3件。（統一時代百貨台北店提供）

繼母親節後，百貨推出年中慶接棒，京站及大葉高島屋都將於今（1日）開跑，前者首度與網路平台合作主推美食外送優惠，而後者則強打滿額抽住宿券活動；統一時代百貨台北店年中慶首次加入化妝品及香氛，為信義區百貨帶來第一波大戰。

QQ飛食 滿499抵300

京站年中慶即日起至24日，Q卡卡友持本人Q卡於全館服飾鞋包櫃位當日累滿消費3000元，即贈300元商品禮券，指定櫃位單筆滿5000贈500優惠，而且今年更首度與網路美食外送平台honestbee合作，推出「QQ飛食」的美食外送服務，6月底前首購滿499元即享現抵300元優惠。

大葉高島屋即日起至24日，首推夏季折扣7折起，首3日持玫瑰寶寶卡或大葉高島屋聯名卡，於館內指定櫃位單筆消費滿千，憑卡及同卡號已集玫瑰寶寶點數之發票、明細，即可兌換PECK／岩島成百元抵用券，4日至24日持上述卡片單筆消費滿2000元，即抽沃田旅店住宿券，另連假15日至18日期間，持卡消費滿5000即贈500購物金。

統一時代服飾7折起

統一時代百貨台北店5月31日起至6月27日年中慶，首7日全館刷指定銀行信用卡滿5000送百元商品抵用券、6樓時尚家居累滿萬送500、滿5萬直接加贈「翰品酒店幾米家庭套房」住宿券，另今年不僅服飾全面7折起，化妝品及香氛更首次加入，首14日化妝品、香氛、美人塾Nature及服飾配件，單筆刷滿3000即送300。

(中國時報)