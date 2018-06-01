2018年06月01日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

台中中友百貨的New Balance女款574丹寧復古休閒鞋，原價2850元，獨家價2200元，限31日至6月3日販售，共限量40雙 。（中友百貨提供）

台中廣三SOGO的LANCOME極致防護亮顏組，價值5550元，特價3900元，限量30組。（廣三SOGO提供）

台中中友百貨的MICHAEL KORS MERCER黑色星星小方包，原價1萬7800元，獨家價1萬2460元，販售至6月3日，共限量5只。（中友百貨提供）

台中兩大百貨年中慶，廣三SOGO搶先祭出滿千送百優惠，加碼會員消費滿額送電影票、LINE Pay消費滿額再贈Line Point點數，還有因應世足賽而推出的卡友來店禮；中友百貨除了主打滿千送百外，更推出家族點數回饋。

台中廣三SOGO即日起至6月13日，全館滿3000元送300元商品禮券、名品、珠寶、大家電則滿5000送300，6月14日至18日消費單筆滿千元可獲Smart Card紅利點數3倍送，另外6月14日起持Smart Card當日消費滿5000元再送電影票，18日前若以LinePay消費累滿3000元，送100點Line Point，刷聯名卡滿千即送獨家來店禮。

中友百貨即日起至6月19日推出年中慶優惠，首4日先推出APP會員使用玉山中友卡，單筆刷滿3000元，即獲300元電子購物券，並同享家族會員集點活動，而APP會員指定期間單筆滿1299元就送玻璃分隔保鮮盒等禮物，6月4日至19日持APP會員行動條碼全館消費，折抵家族點數400點即可立即回饋4%點數起優惠，當日單筆滿百元以上即享家族點數2倍送。

(中國時報)