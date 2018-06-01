點數經濟夯 結合AI科技拚商機

2018年06月01日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

鼎鼎聯合行銷旗下HAPPY GO，著重點數多元應用，可行動累兌、日本跨境使用等。右起鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳、行銷暨業務群副總經理李明城。（鼎鼎聯合行銷提供）

台灣點數經濟走向新紀元，紅利點數平台HAPPY GO聯手旗下GO SURVEY市場研究顧問、iCONNECT MEDIA智慧媒體從點數暨會員經營，正式邁向「顧客洞察科技服務」。百貨業經營會員也以人為本，且與科技接軌，像是微風APP導入AI、打造數位錢包，透過線上線下大數據整合，讓商場更貼心方便與人性化。

HAPPY GO快樂購卡是台灣首個跨產業、跨品牌、跨通路、跨國界的紅利點數平台，2005年至今發卡超過1600萬張，年發行點數25億。包括大陸、日本線上、線下與超過1200個品牌、逾80萬個通路合作；31歲至50歲卡友占53％，30歲以下年輕族群有18％。近期HAPPY GO官網推出一系列線上兌點活動，像是7月3日前可用80點換全家霜淇淋；6月15日至7月6日選擇想要的四大超商咖啡商品，可扣99點兌換。

微風2015年投入數位轉型，是百貨唯一受邀參與「2018亞太技術年會」，目前Breeze Rewards APP會員累積近50萬，2個月來與台灣微軟及交大、成大團隊合作，利用AI進行顧客行為分析，提供個人化智能的購物體驗，做到精準購物推薦；未來逐步發展成「微風數位錢包」，日後APP綁定信用卡可行動支付，在微風各館消費可累積點數。

(中國時報)