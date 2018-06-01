智慧冰箱 敲兩下變透明

LG全新InstaView門中門冰箱的Knock-On功能，輕敲2下即可照亮內部一覽冰箱空間。（LG提供）

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中國時報
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三星全新雙循環雙門系列冰箱於全通路販售，2萬3490元起。（三星提供）
Panasonic NR-F603HX-X1日本製冰箱，鑽石黑、無邊框鏡面（見圖），現鏡面與玻璃門同價，8萬1900元。（Panasonic提供）

現代家電都講求要兼具智能、環保、人性化等於一機，近日兩大韓國品牌分別推出全新冰箱，三星早先發表過Family Hub2.0的智慧冰箱，雖然台灣尚未上市，但先推雙循環雙門系列冰箱，LG則是發表全系列InstaView門中門冰箱，至於日系Panasonic則主打日本製無邊框，為冰箱市場帶來更多選擇。

藏鮮保溼 三星推雙循環雙門

三星的雙循環雙門系列冰箱符合國家新1級能效的標準，搭載其獨家Twin Cooling Plus雙循環冷卻系統，還有強力的臭味濾淨功能，讓冰箱內氣味不混集，還有首創的五合一智慧轉換模式，可有效切換冷藏及冷凍室的溫度，更可高效保溼增加食材保鮮期，而指定機種的門板更可左右開弓，為使用者的生活帶來更便利的體驗。

LG發表InstaView門中門冰箱全新陣容，其玻璃顯示面板與Knock-On功能，現也出現在多門冰箱產品上，只要輕敲2下即可照亮內部一覽冰箱空間，避免一直打開冰箱尋找需要的物品，節能之餘也方便使用者，另此，配備Smart鮮淨過濾系統，在有效過濾細菌、病毒的同時，也去除可能出現的異味，並減少細菌滋生。

日製主打無邊框 微凍結功能

除此以外，Panasonic日本製無邊框NR-F603HX系列冰箱，現已同時推出鏡面與玻璃門2款，以實際家庭需求所設計，採全新的薄壁化設計，加上上置式壓縮機，在同樣的體積下，容量多了50公升以外，而且側門也設計得更容易拿取東西，還有新-3℃微凍結功能，讓魚、肉類在最接近結凍的狀態，節能標準都達到2018的一級新標準。

(中國時報)

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