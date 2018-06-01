AI世代來臨 科幻電影走進生活

透過AI人工智慧，修圖變得更加簡單，李安瞬間年輕十歲（左為修前，右為修後）。（陳大任攝）

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中國時報
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利用NVIDIA GPU極佳的運算效能，可製作出更加清晰的透視圖像（右）。（陳大任攝）
NVIDIA GTC Taiwan現場展示藉由AI、AR等科技，讓人在室內就能遙控戶外車輛，圖左為操作人員、圖中為操作者看到的AR畫面，圖右為遙控行駛中的模型車。（陳大任攝）

電影《黑豹》創票房傳奇，一舉衝上美國票房第三名，甚至壓過《鐵達尼號》，劇中人物以AI、AR科技遙控汽車、飛船加入戰鬥的精彩片段，其實在真實生活已成為可能。日前NVIDIA GTC Taiwan（GPU Technology Conference）在台舉辦，現場即展示藉由AI、VR與即時圖像運算，讓人在室內遙控戶外車輛的景象，驚豔全場。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI人工智慧已全面啟動，台灣正全面擁抱AI以強化社會、增加生產力及全球競爭力。例如富士康在製造方面使用AI大幅超越人類檢測效率；中國醫藥大學附設醫院以AI協助醫師做出更快、更精準的癌症腫瘤轉移預測；台大以AI更快區別出鼻咽癌危急器官；台南市用AI監測橋樑安全，桃園規畫2020年前讓30%公車可自動駕駛。

令人印象深刻的是去年中國醫藥大學透過科技部與NVIDIA合作案例，採用當時世界運算速度最快的超級電腦NVIDIA DGX-1，並導入人工智慧輔助臨床診斷，可將分析腫瘤影像的速度提升200倍，在5分鐘內就能完成CPU耗費5小時才能處理完成的任務。

另外，AI在影像處理上有著更強大的能力，現場展示只需簡單幾步驟就能將影象的內容抹除或修飾的效果。

(中國時報)

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