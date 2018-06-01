香氛迎夏 王陽明噴香展性感

2018年06月01日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

嬌蘭幻彩流星紫羅蘭淡香水100ml，3050元。（嬌蘭提供）

TOM FORD私人調香系列FABULOUS，50ml，1萬500元。（TOM FORD提供）

BOUCHERON環戒玫瑰之戀淡香精100ml，3500元。（BOUCHERON提供）

伊麗莎白雅頓綠茶無花果香水100ml，1800元。（伊麗莎白雅頓提供）

王陽明出席TOM FORD私人調香系列FABULOUS活動。（TOM FORD提供）

迎接盛夏，精品香氛紛紛祭出新品搶市，不論是奢華的TOM FORD私人調香系列，或是展現女性魅力的Valentino Donna輕漾女性淡香水、BOUCHERON環戒玫瑰之戀淡香精都是市場話題香氛。

台灣第一帥王陽明帥氣出席TOM FORD私人調香系列發表會，他穿TOM FORD O’Connor灰色西裝配靛色針織領帶，並噴上神祕東方香氛，展現個人魅力。私人調香系列拋開了男女香的分界，每款頂級香氛皆適合男性也同時適合女性。

此外，精品香氛帶來今夏新品，BOUCHERON環戒玫瑰之戀淡香精、Valentino Donna輕漾女性淡香水、嬌蘭幻彩流星紫羅蘭淡香水、伊麗莎白雅頓綠茶無花果香水，都是本季備受矚目的市場新鮮貨。花香、花果香是一大焦點，不論是安全牌花香或是展現甜美個性的花果香，搭配限定版外包裝設計，吸引消費者收藏。

(中國時報)