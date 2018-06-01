丹布朗追起源 不怕惹爭議

2018年06月01日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

很少有小說可以一邊讓《紐約時報》、《衛報》、《華盛頓郵報》書評認為「寫景點有如維基百科」、「文字老套、誇張」，一邊成為全球2億讀者忍不住一頁頁往下讀的暢銷書。丹布朗的懸疑小說就有這種不尋常的魅力。

科學與宗教的辯證

從2003年《達文西密碼》寫下「基督生子」，到新作《起源》援引最新科學研究挑戰「上帝創世說」，讀者跟著他筆下的英雄主角羅伯．蘭登在世界各地冒險奔走，運用符號學、密碼學的智慧揭開凶殺案與陰謀的謎底，更多次掀起科學與宗教的辯證與爭議。

丹布朗坦言，自己的確喜歡有爭議的題材，卻對此有不同的解釋，「我不覺得爭議是壞事，爭議只是比較強烈的討論，我在意的是小說能不能引起不同角度的對話，才是我的目的」。

19歲就曾來過台灣

54歲的丹布朗，上周來台宣傳新書。在成為作家之前，他先是個音樂人，19歲時就曾隨著學校合唱團來過台灣，在中正紀念堂演出。1993年，他到大溪地度假，在海灘撿到小說《末日陰謀》，讀完後從此立志創作懸疑小說，卻一直到2003年，第4本小說《達文西密碼》出版，才一舉成為國際暢銷作家。

丹布朗回憶過往沒沒無聞的日子，「我寫《達文西密碼》時沒錢租房子，我住在父母家中，想找個能專注寫作的地方，只能躲到洗衣間，坐在牛奶木箱上就著燙衣板寫作。」在大陸的新書宣傳演講中，他也自爆第一本小說《數位密碼》剛開始只賣了12本，其中還有6本是媽媽買的。

神的問題留給時間

丹布朗對於宗教、科學的疑惑，來自童年生活的影響，「我的母親是虔誠的教徒，父親是數學老師，但兩人相處融洽。直到9歲時，我在科學博物館看到人類演化的過程，困惑的問神父，到底上帝創造世界是對的，還是演化論是對的？神父卻說，好孩子不會問這個。這個問題從此成為我探究的核心。」《起源》的靈感正是來自他弟弟創作的〈查爾斯．達爾文彌撒〉，雖然是宗教音樂，歌詞卻是達爾文的《物種起源》。

丹布朗直言，他相信進化論，也相信在科學、科技的快速發展下，總有一天人類會遠離現在定義的「神」，「舊時代的人們為不能理解的事物創造神祇，但當科學逐漸能解釋世界，過往的神明便逐漸消逝。所以如今雖然我們還得仰賴神和哲學來解釋『人從哪裡來、往哪裡去』，或許有一天科學就能找到這些問題答案」。

(中國時報)