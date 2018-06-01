2018年06月01日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

日本漫畫家弘兼憲史。（本報資料照片）

以「島耕作」系列聞名的漫畫家弘兼憲史，日前來台訪問及取材，透露將會在《會長島耕作》中創作12頁「台灣篇」，「我在東京不時耳聞台灣的新聞，也會看到立法院椅子飛來飛去的畫面。前幾天一下飛機我就到立法院參觀，希望能把台灣的政治風景顯示在我的作品當中。」

弘兼憲史談到島耕作的未來表示，「在日本也有人當會長當到100歲，所以我或許會畫到自己不能畫為止。未來如果我生病住院、出院，或許也會畫『住院島耕作』、『出院島耕作』。」

弘兼憲史現年71歲，1983年發表《課長島耕作》，描述小職員在大企業中對抗派系鬥爭、爭權奪利的過程。主角設定與作者同年，在「初芝電器」一路往上爬，如今已經71歲，2013年時終於升到會長（董事長）的位置，可說是最經典的職場漫畫，目前全球銷售突破4000萬冊。

漫畫除了反映日本職場生態，主角設定為花花公子，周旋在女性之間。弘兼憲史表示，這次來台灣到誠品書店，也看到自己的漫畫被貼上18禁，「女兒15歲時到我房間看漫畫時，看到有很多女性裸體的畫面，也讓我覺得滿害羞的，心情很複雜，後來就被女兒討厭了。」

弘兼憲史表示，島耕作連載原本叫做「口紅」，設定是要隱晦描述職場情欲的漫畫，連載後大受歡迎，因此想要一轉主角風流的形象，變成職場認真向上的青年，把敘述的重點擺在日本公司如何在國際化的商業市場上活躍。

弘兼憲史表示，他現在還是每天工作14個小時，每年只休息大年夜、初一和初二這3天，一天只睡4.5到5個小時。由於每個月連載要畫100頁左右，幾乎沒有時間休息，但體力已經不如以往，「以前可以連續一直畫，但最近會要求自己每畫1小時要休息10分鐘，因為已經有點眼花了。」

然而弘兼憲史還是有想挑戰的新題材，「我想畫800年前鎌倉時代佛像雕刻師運慶和快慶的故事。」他表示，運慶和快慶是日本東大寺仁王像的創作者，運慶是天才，來自雕刻相關的世家，快慶卻毫無背景，全憑自己的努力，「快慶很嫉妒運慶的天才，我想描述他們的故事，有點像電影《阿瑪迪斯》裡莫札特和作曲家薩列里的關係。」

(中國時報)