2018年06月01日 04:11 中國時報 本報訊

民國房地產戰爭■作者／李開周■出版社／時報時報出版提供

藝術家與他們的貓■作者／艾莉森．娜斯塔西■譯者／劉品均■出版社／沐風文化沐風文化提供

日本異文化中 的魯迅

■作者／北岡正子

■譯者／王敬翔、李文卿、

黃英哲

■出版社／麥田

弘文學院是日本為了教育大陸留學生特別於東京所設立的專門學校，眾多從大陸負笈前來的學子在此處接受日語教育和普通教育，在成為大陸近代文學大家魯迅之前，二十二歲的清朝官費留學生周樹人究竟在弘文學院度過一段什麼樣的時光？此時的薰陶對其日後的文學志業有何影響？

本書作者北岡正子以1902年到1906年，特別是魯迅就讀期間（1902～1904年）的弘文學院為重點，進行了極其詳盡的考察，並挖掘出大量第一手文獻，企圖重構周樹人在進入弘文學院之際，其周邊的文化與教育環境，並詳述該時期於留學生圈內所發生的重大事件，包括「支那亡國二百四十二年紀念會」始末，弘文學院院長嘉納治五郎的大陸視察之旅，「成城學校入學事件」，以及考證嘉納與楊度的辯論如何在日後直接誘發魯迅與許壽裳的國民性議論等。

除此之外，作者亦試圖重現出同一歷史背景底下，周樹人與其他留學生所共有的時代性，同時據此推斷他在此環境所受到的影響，及該時期對於其後的文學魯迅意義之所在，為研究魯迅留日初期生涯最為重要且具代表性的著作。

■民國房地產戰爭

■作者／李開周

■出版社／時報

這一次，善於挖掘史料的李開周將帶領我們回到民國初年，一窺戰爭年代的「房事」全貌。

那時候的人為何寧可租屋也不買房？買房子前為什麼得先在報上刊登廣告？建商蓋了房子竟然只租不賣？風度翩翩的徐志摩居然當起房屋仲介……

不論是房價或房租，或是當時的建商與住戶心理，除了生動描述近代著名作家魯迅、丁玲、冰心、巴金、郭沫若、梁實秋等人解決住屋問題的艱難歷程，也解密當年的炒房團、投資客與房奴，亦談及那時各種誇張的強制拆遷、低價徵地，剖析歷次內戰和抗日戰爭對於民國初年各大城市房市的深遠影響。

■藝術家

與他們的貓

■作者／艾莉森．娜斯塔西

■譯者／劉品均

■出版社／沐風文化

本書解密為何每位藝術家身邊都有一隻貓。聚集了五十多位著名的藝術家和他們的貓朋友之間的幕後故事，貓是世界上最獨立的動物，而藝術家總是埋守於自己的世界創作，當藝術家遇上了貓，這兩種特別獨立的生物相遇，竟一點也沒有違和感。

不論是巴布羅．畢卡索（Pablo Picasso）、安迪．沃荷（Andy Warhol）、芙烈達．卡蘿 （Frida Kahlo）……許多偉大的藝術家都分享了他們對貓的特殊情感。從薩爾瓦多．達利 （Salvador Dali）的寵物豹貓八寶（Babou）到約翰．藍儂與小野洋子有著反傳統名字的「鹽」（黑貓）和「胡椒」（白貓）。

此書呈現貓與藝術家間有趣的照片及解說介紹，說明了創意的靈魂和以孤獨聞名的動物皆有著共同之處；藝術愛好者可從中發現藝術家有著柔和的一面，而貓的愛好者則可從不同的角度再次愛上這些毛茸茸的朋友。

(中國時報)