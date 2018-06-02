北神探南菜販 合體拚凍蒜

2018年06月02日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

北神探、南菜販！國民黨新北市長參選人侯友宜、高雄市長參選人韓國瑜1日首度合體造勢，首站到高雄國民市場，民眾熱情簇擁，一度爆發推擠，兩人短短10多公尺路走了5分鐘才順利進場，藍營基層士氣大振，感動且興奮地說「這場景，很久沒見過了！」

哥倆市場拜票 鄉親熱情簇擁

侯友宜南下高雄，首度與韓國瑜合體造勢，上午造訪傳統綠營票倉、苓雅區國民市場替農民行銷香蕉，中午一起參拜關帝廟、吃魯肉飯，下午在香蕉碼頭和藍營支持者舉辦見面會，許多市民爭著和他們合照，高雄鄉親的熱情，令侯友宜驚訝不已。

侯友宜特別準備雞精禮盒，要給韓國瑜「補一下」，還再三提醒他「兄弟，你要記得喝喔！」可見倆人好交情。侯說，他是南部孩子到北部發展，韓國瑜則從北部到南部打天下，都不容易，因此一定要來替韓國瑜站台，下次換韓國瑜到新北替他造勢。

韓國瑜則說，兩人都是市場長大的孩子，同屬雞，個性相近，「2隻鳳凰一南一北各自努力」；他開玩笑說，侯友宜現在心中惦記2個禿子，比較喜歡的是韓國瑜、「有點感冒」的是蘇貞昌，「我這個禿子比較可愛一點！」

韓國瑜妙語如珠，侯友宜受訪時也不遑多讓，他說，韓國瑜是「賣菜頭家」，簡稱「菜頭（蘿蔔）」，菜頭多汁又有豐富的維生素，可為高雄「消火去毒」，南部人講究「氣口」、「接地氣」，這麼好的人才一定要相挺。

侯稱韓「菜頭」 可去毒消火

兩人逐攤向攤商握手致意，侯友宜逢人便指韓國瑜說：「我賣肉的、他賣菜的，都要挺喔！」有攤商送上鳳梨、花生、蒜頭、粽子，祝福他們「好事發生、高票當選」，群眾盛情令藍營基層黨工相當振奮，黨籍議員參選人也認為對議員選情將大大加分。

46歲謝姓市民高喊「韓國瑜當選」，他拿出民進黨黨證表示，自己之前都挺綠，但民進黨執政後經濟衰退，高雄空氣越來越差，這幾年他氣喘嚴重發作，2度進急診，這次他要選會做事的人，不再被政黨綁架。

民進黨員倒戈 要選做事的人

下午藍營基層造勢活動，多數是退休軍警人員參加，侯友宜當場拜託支持者力挺，「韓國瑜當選，就是侯友宜當選」。他說，若兩人都能當選市長，未來包括農產運銷、長照等各項政策，新北市與高雄市都能互通支援，為兩市市民謀求最高福利。

韓國瑜重申，高雄人給了民進黨20年執政機會，「已不欠民進黨了」，呼籲市民今年投票用頭腦判斷，究竟誰才是高雄城市的希望。韓國瑜說，他的政見像「光著屁股游泳、一目了然」，就是賺錢、賺錢、賺錢，帶頭拚經濟。

(中國時報)