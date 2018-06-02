西班牙變天 首相拉霍伊下台

西班牙首相拉霍伊（右）遭罷免下台，由工人社會黨黨魁桑切斯（左）接任首相。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
義大利則產生有反歐盟傾向的新總理朱塞佩‧康特。（美聯社）

就在歐盟與美國因鋼鋁關稅問題鬧得不愉快之際，歐盟內部也不平靜。西班牙和義大利政治都有戲劇性變化。西班牙首相拉霍伊被國會通過不信任案趕下台，由少數黨領袖桑切斯接任；義大利則產生了有反歐盟傾向的新總理朱塞佩·康特，他的兩位副總理都強烈反移民和反歐盟，一般認為，這將對歐盟團結帶來政治陰霾。

少數黨領袖接首相 加獨恐再起

西班牙政府為免政府出現真空，由發動不信任投票動議的工人社會黨黨魁桑切斯接掌首相，預料新政府將採親歐盟政策。但PSOE在國會席次未過半，將難推動立法。不過，西班牙可能引起政治動盪的加泰隆尼亞獨立運動可能再起。

在西班牙變天同日，加泰隆尼亞新自治政府人事也獲中央批准，意味中央將結束對加泰自治區的直接管制，一般認為，如何處理加泰分離主義傾向，將是新政府首要問題。

西班牙通過不信任投票案源於西班牙史上最大貪汙案判決。包括拉霍伊政府前財長在內的29名前高官與人民黨幹部被控收賄、濫權、逃稅、洗錢等多項罪名，西班牙最高法院裁定有罪，並判重刑。「人民黨」本身也因1999年-2006年收受廠商綁標回扣舞弊案，遭判罰24萬歐元（約新台幣836萬）。儘管拉霍伊本人極力撇清和貪汙案關係，但判決出爐後，在野黨團隨即對拉霍伊誠信提出質疑，桑切斯更在國會眾院對拉霍伊提出不信任動議獲得通過。

此外，歐盟第四大經濟體義大利的發展對歐盟團結帶來壞消息。義大利出現民粹主義政府，反建制政黨「五星運動」與極右「聯盟黨」同意在財長人選上讓步後，1日終於成功籌組聯合政府。54歲政治新人康特（Giuseppe Conte）1日再獲提名為總理，並與執政聯盟內閣在1日下午宣誓就職，結束義大利將近3個月的政局之亂。

義國新總理就職 歐盟團結隱憂

義大利3月國會大選後，因無政黨或聯盟取得過半數議席而出現懸峙國會。極右「聯盟黨」得票最多，左翼民粹政黨「五星運動」卻是最大單一黨。兩黨終於在本月中達成共識，推舉第三方人選康特擔任總理。不過，他的兩名副總理都是反移民，反歐盟大將，對整個歐盟團結也將帶來不利影響。

(中國時報)

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