上海惠台55條 開放參與重大建設

2018年06月02日 04:10 中國時報 陳政錄 ／上海報導 ／上海報導

上海惠台55條創新重點

繼廈門、昆山等地後，上海市台辦1日於海峽論壇舉辦前，發布「上海版」惠台措施落實辦法，深化對台胞、台企提供同等待遇、專項支持的共55個項目；其中，在「人才引進」、「居住保障」等領域上，均較原有中央版本進一步細化，包括支持符合條件的台胞在滬申領海外人才居住證、提供公共租賃住房。

提供海外人才居住證

上海市台辦副主任王立新在《關於促進滬台經濟文化交流合作的實施辦法》發布會上指出，為進一步落實國台辦若干措施，經市委市政府研究，頒布落實辦法，即日起開始實施。

王立新介紹，55條大致可分為五個面向：一為政策項目開放，包括支持台商在滬設立總部、金融機構、營運中心、採購中心、物流中心等；支持拓展台商台胞融資服務、支持台胞享有同等人才政策待遇等15條公共政策項目開放。

台滬律師可聯合開業

二是解決最受關心的問題，包括優化台商登記審批手續、支持台灣專業技術人員來滬就業職稱評定、支持台青來滬創新創業就業，提供實習、就業崗位，按規定給予場地房租補貼、創業擔保貸款貼息等；支持台灣律師事務所在上海設立代表機構、台灣律師事務所與上海大陸律師事務所聯營、台灣執業律師受聘於上海大陸律師事務所擔任法律顧問3項試點工作等。

三是促進台企參與上海市發展機遇，如參與上海五個中心（國際經濟、金融、貿易、航運、科創中心）和四大品牌（上海服務、製造、購物、文化）建設，以及支持參加11月首屆中國進口博覽會。

促參五個中心四大品牌

四為創新服務管道，從創新創業扶持、公共租賃住房、涉台調解、仲裁、法律服務、緊急救助等方面著手，率先試點探索。

五為確保責任落實，55條逐條明確負責機構，讓政策「落到實處」。

王立新指出，相較既有優惠，本次加入更多上海城市發展元素、進一步細化各項舉措、政策革新、首次明確責任主體等四方面創新，將能為台商在上海投資及經濟合作，給予與本市企業同等待遇；逐步為台胞在上海學習、創業、就業、生活，提供與大陸同胞同等待遇。

(中國時報)