人才直通車 住房考試保障更多

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中國時報
／上海報導

上海市1日發布惠台55條實施辦法，上海台協會長李政宏認為，其中對台高端人才專項政策、年輕朋友最關注的公共租賃住房、支持申請海外人才居住證和法務領域革新等，都是重要亮點。台企聯發言人葉惠德坦言，台灣再不進步，人才外流只會是「必然的」。

李政宏認為，對台胞而言，有幾個亮點必須留意，如高端人才可透過「直通車」、「綠色通道」直接或破格申報基於吸引人才政策的高級職稱；同時，也支持提供台胞的住房保障，和在醫療領域，新增單一條文支持台胞取得護理師職業資格和參與衛生技術資格考試等，均是突破原有中央31條的亮點。

此外，由於55條中還包括支持台灣專業人士參與上海涉台商事案件調解、擴大聘請擔任仲裁員範圍、積極開展台灣律師事務所在設立代表機構，和為台胞設立緊急救助聯繫窗口等。李政宏認為，對台胞、台企在滬生活、法務等領域上，都將更有保障。

李政宏補充，上海作為第一個發布落實細項的省級城市，預計將對其他各省市帶來拉動作用。

對此葉惠德感嘆，陸方不論台灣政黨輪替、兩岸關係改變，對台胞、台商照顧一直與時俱進、強化落實，還在每個項目後明確負責單位，解決過去優惠措施有時「看得到吃不到」問題，反觀若台灣沒有相應進步，人才可能因此外流。

(中國時報)

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