盧麗安：說脫台不如說融陸

上海台聯會長、中共十九大黨代表盧麗安。（陳政錄攝）

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中國時報
／上海報導

近期「脫台者」一詞引起討論，和黃安等人一同被點名的上海台聯會長、中共十九大黨代表盧麗安1日受訪指出，該名詞具有強烈的冷戰思維，實際上是對同血緣、同文化的兩岸同胞進行「挑撥離間」。她反問，為什麼不採用更好的詞，像「融陸者」。

上海市1日發布惠台實施辦法，盧麗安應邀出席表示，希望不要再用「脫台者」一詞，這是冷戰思維，挑撥兩岸同屬一個血脈、一個文化的事實。她反問，「有學者提出更好的詞，為什麼不說是『融陸者』？」。

盧麗安認為，這些詞都是創造出來的標籤，一定有不好的地方。台灣能否參與大陸在歷史當頭的發展機遇，講得小一點是「安身立命」，長遠一點是「做得好、做得出色、為家鄉爭光」。

盧麗安表示，以實事求是角度，兩岸的確進入體制之爭，哪個體制能提供更好發展機遇，就能吸引人才。諸如上海在本次深化的惠台措施中，鼓勵兩岸教育體系交流、支持青年就業創業實習、鼓勵參與社團性組織等，均鼓舞台青赴陸。

盧麗安出生高雄，現任上海復旦大學外國語言文學學院副院長、上海市台灣同胞聯誼會會長、全國台聯第十屆常務理事會副會長。去年被選為中共十九大黨代表。

「脫台者」一詞是BBC中文網報導脫離台灣到大陸工作、生活、經商、求學、甚至取得戶籍的台灣人。中國社科院台研所研究員金奕曾撰文稱，對執政者失去信心，厭惡政黨惡鬥，是越來越多台企和民眾出走的原因；以兩岸「同屬一中」來看，與其稱「脫台者」，不如說是「融陸者」。

(中國時報)

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