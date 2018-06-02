陸委會重申 嚴審只對官員

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中國時報
林勁傑、／台北花蓮報導

「不再忍讓！」陸委會施鐵腕嚴審大陸官員來台，外傳嚴審措施連陸客團申請案都遭「壓件」拖延，旅行業者叫苦連天。陸委會副主委邱垂正1日強調，政府已重申無數次，加強審查強度只針對「官員團」，仍舊歡迎陸客來台；審查機制並未改變，支持移民署做好把關工作，並與業者友善溝通。

政府嚴審殃及旅行業者，花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長梁愛迪指出，政黨輪替陸客來台緊縮，推新南向政策根本挽救不了，旅行社只能轉向經營交流團，以飯店來說，每年穩定保持數十團。花蓮地震過後，江蘇旅遊局長親訪花蓮，鼓勵對岸民眾行動相挺，這個月也安排數團上海高層來訪交流，蔡政府沒必要嚴審「刁難」、斷絕觀光業生路。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶透露，照業界默契，參訪團一定是高品質，利潤也較高。參訪團幾乎都會有官員在裡頭，動不動就要送聯合審查，最後就是不通過，只能用「慘」字形容。蔡政府擔心大陸來搞統戰，事實上許多來過台灣的大陸人士，都被台灣民主、中華文化保存吸引住，擔心這麼多，反而把格局做小了。

觀光局表示，歡迎陸客來台旅遊的立場從未改變，除加強行銷大陸自由行旅客來台旅遊，同時引導旅行業開發新產品，透過市場區別開拓客源；觀光局也強調，目前具接待陸客資格的台灣旅行業計有4百餘家，並未減少。

邱垂正表示，大陸以「惠台31條」與「創業潮」吸引台青，已要求主管機關負起責任，告知大陸法律、制度等各方面與我有別以及相關風險，不該完全放任。

(中國時報)

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