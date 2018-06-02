陸學者直言 誰制度好 事實會說話

2018年06月02日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

台灣許多人抱持「民主拒統」心態，對共產黨普遍有牴觸心理。大陸涉台人士汪毅夫1日在北京大學「兩岸一家親共築中國夢」名家講座上，歸因於早年兩蔣政權反共宣傳太成功，現在大陸主張用事實說話，看誰的社會治理能力強？涉台學者李義虎認為，國民黨反共加民進黨反中的兩股勢力，想立刻扭轉不容易，對於兩岸制度之爭和統獨之爭，大陸要審慎以對。

北大國際關係學院第17屆學生文化節名家講座，昨邀大陸全國台灣研究會副會長汪毅夫和北京大學台灣研究院院長李義虎對談。

汪毅夫並以〈台灣：從戰後50年到戰後70年〉為題發表演說，指台灣從日本殖民時期推展皇民化運動，就開始「去中國化」，光復後國民黨政府成功宣傳反共思想，都是兩岸統一的不利因素。大陸要破解兩國論，可用一國兩制解決。

汪李對談時，汪毅夫認為，台灣不分藍綠，普遍對共產黨抱持牴觸心理，肇因於兩蔣時代反共宣傳效果深入台灣民心，例如「匪區」、「匪幹」、「匪情研究所」，大陸人事物均遭高度抹黑。

汪毅夫指出，直到現在，「國民黨不管執政或在野時，有沒有宣示過放棄反共立場？如果沒有放棄，和大陸來往只能說打交道而不是合作。」

汪毅夫表示，過去台灣標榜「自由、民主、均富」，大陸是「淪陷區」，事實如此嗎？很多人認為大陸不民主、拒絕統一，他建議，那就來比較兩岸民主。台灣政黨政治執政黨和在野黨容易黨爭；大陸有1個執政黨、8個參政黨，彼此都不追求本黨利益，而是以民眾利益為合作基礎，這是大陸制度的優越性。

李義虎稱，台灣曾是亞洲四小龍之首，有錢有優越感，過去以兩岸經濟差距過大為由拒絕統一。近年來形勢逆轉，大陸已成全球第二大經濟體，2017年經濟總量是台灣22倍，有5到6個省GDP總量超過台灣。

李義虎強調，台灣經濟處於下風後，改提制度之爭，「潛台詞就是台灣已民主化，比大陸優越。」但大陸正全面深化改革，不僅經濟、社會體制也在改革，包括司法、監察體制，會慢慢觸及政治體制層面。「如果深化改革成果比台灣制度優越，就讓事實去說話，這也正是十九大報告提到的制度自信和道路自信。」

李義虎表示，國民黨反共宣傳加上民進黨反中宣傳，對台灣人影響很大，想要立刻扭轉並不容易。現在台灣問題面臨兩項挑戰，一是如何在社會制度之爭，顯示大陸優越性，爭取大多數人認同；另外在統獨之爭上，如何有效展開反獨促統，對大陸都是艱鉅任務。

(中國時報)