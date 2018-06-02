川普點火 全球貿易戰硝煙起

2018年06月02日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

法國總統馬克洪表示，美國對歐盟鋼鋁產品加徵新關稅不僅違法，也是大錯特錯。（路透）

加拿大總理杜魯道5月31日在記者會上表示，不能接受美國川普政府對加拿大鋼鋁產品加徵新關稅。（美聯社）

美國商務部5月31日宣布，從6月1日起對歐盟、加拿大和墨西哥輸美的鋼、鋁產品分別徵收25％和10％的關稅，加、墨兩國立刻以牙還牙，祭出報復措施，歐盟也揚言反擊，世界前幾大經濟體瀕臨全面貿易戰邊緣。

美國宣布加徵新關稅後，德國和法國同聲譴責。德國聯邦政府發言人賽貝特5月31日當天發表聲明稱，德國拒絕接受美國強加的鋼鋁關稅，德方認為這項單邊行為是違法的，其所援引的「國內安全因素」不足以支撐這一行為。他警告，美方的行為大大加劇局勢惡化的風險，最終可能導致各方利益均受到損害。

法國總統馬克洪在得知美方的決定後打電話給美國總統川普，稱美方的決定「違法」且錯誤，歐盟將以「堅定而符合比例原則的方式」回應。法國財政部長勒麥爾表示，一旦美國的關稅措施生效，法國將不再與美國進行貿易談判。

馬克洪電話抗議 控違法

歐盟5月31日晚表示，將在6月1日向世界貿易組織 (WTO) 提出反對關稅案，與印度和中國大陸一起啟動WTO對於美國貿易規則爭端的解決程序。

歐盟執委會主席容克說，美方此舉是完全的保護主義，在世界貿易中實施單邊措施完全不可接受，歐盟將很快宣布反制美方關稅的措施。

加拿大則迅速宣布對總價值約166億加元（約128億美元）的進口美國商品徵收報復性關稅，7月1日起生效，徵稅商品清單中除鋼鋁外，還包括牛肉、咖啡、糖果、膠合板和楓糖漿等商品。

加拿大反擊 1元回敬1元

加國總理杜魯道對美方以「國家安全」為由對加國實施高額關稅措施表示「難以置信」。他說，這是對那些曾經與美軍並肩作戰的加拿大陣亡軍人的一種侮辱。

杜魯道也在其微博帳號連發5則中文微博，宣布「美方對加國徵收1元，我們也將對美方徵稅1元」。杜魯道說，反制措施只針對源自美國的貨品。加拿大也將根據北美自由貿易協定（NAFTA）第20章及世貿組織（WTO）法規，「對這些非法且不起任何正面作用的措施進行挑戰」。他說，「我們將繼續捍衛加拿大的工人和加拿大工商界的利益。」

墨西哥的報復性關稅除鋼鐵外，還鎖定豬肉、蘋果、葡萄及起司等產品，產地多屬川普在2016年大選的票倉。墨西哥經濟部長瓜哈爾多表示，這些針鋒相對的措施，會讓美國與加拿大及墨西哥修訂北美自由貿易協定（NAFTA）的談判複雜化。

(中國時報)