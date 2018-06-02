歐盟28抗1早備妥 33億美元報復清單

2018年06月02日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國印第安納州一家鋼鐵廠內，一名工人正對新鑄造的鋼板進行焊接。美對歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鋁產品加徵新關稅，這些國家和地區宣稱將祭出報復性關稅。（法新社）

美國宣布對歐盟和加墨兩國鋼鋁產品徵收高關稅，歐洲各國對此感到相當憤怒，因為歐洲自認是美國最親密的盟友，但川普總統卻把貿易戰槍口對準它，徹底把盟友拋在一邊！如今輿論不僅擔心貿易戰升級，也憂慮美歐跨大西洋夥伴關係會走向崩潰。

「28對抗1」（指歐盟28個成員國對壘美國），德國《明鏡》周刊稱，歐洲不能接受美國的關稅，歐洲不是川普權力的皮球，歐洲必須強硬回應！早在半個月前，價值33億美元的歐洲報復清單就已經擬好，稅項產品包括哈雷摩托車、李維（Levi’s）牛仔褲和波本威士忌酒等，都是美國國會共和黨籍大老家鄉的特產。

法國《費加洛報》5月31日指出，美國將歐盟置於與另一盟邦日本同樣的境地，而南韓、澳洲等國在同意限制對美出口鋼鋁產品之後，逃脫了美國單方面高稅率的打擊。這是典型的川普風格：逼盟友國家進行雙邊談判，以達到美國的目的。

就連美國親近的盟邦南韓，在與北韓談判的重大時刻，也要付出極大代價，才能獲得美國的關稅豁免。例如，在協議中，南韓同意最多削減相當過去三年鋼鐵貿易額的七成，外加每季上限與幾十個附加條款。最終談成的結果之嚴峻，令前美國貿易談判員希爾曼（Jennifer Hillman）都說「相當嚴苛」。

美國在智慧財產權保護、市場准入等方面向大陸施壓，原本歐盟是樂見其成的。對於鋼鐵生產過剩問題，歐洲亦認為罪魁禍首應是北京，而不是布魯塞爾。根據世界鋼鐵協會的報告，去年大陸鋼鐵產量占世界總產量將近一半，歐盟約占10％，美國約5％。但《明鏡》新聞網說，如今歐洲人的口徑十分一致：在歐洲自己面臨美國的關稅威脅時，他們已無法與美國合組跨大西洋聯盟，共同對抗北京。

陸媒《環球時報》指出，川普民粹主義貿易政策的這一劫，歐洲注定是躲不過的。鋼鋁關稅可能只是個開頭，川普已經顯露出打擊歐洲汽車對美出口的強烈興趣，另外，要求歐盟增加承擔北約組織經費，以及要求德國停建與俄羅斯之間的油氣管道等，這些後續要價很可能都將到來。

歐洲國家的規模都不大，歐盟又太過鬆散，如果貿易戰導致多邊貿易體系事實上瓦解，規則盡失，那麼歐盟國家都將處於非常不利的境地。

(中國時報)