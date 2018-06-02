陸批美以鄰為壑 讓子彈亂飛

2018年06月02日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國強徵鋼鋁關稅遭多國批評，大陸外交部發言人華春瑩1日表示，在當前經濟全球化深入發展、各國利益日益交融的情況下，以鄰為壑，讓子彈亂飛，絕不具任何建設性。她呼籲各國，特別是主要經濟體堅決反對各種貿易和投資保護主義，維護多邊貿易體制和正常的國際貿易秩序。

在1日例行記者會上，有記者問：美國商務部宣布從當天起對歐盟、加拿大、墨西哥輸美鋼、鋁產品徵收新，引發有關各方強烈批評，中方對此有何評論？華春瑩說，當前國際格局正發生前所未有的深刻變化，熱點難點問題層出不窮，單邊主義和保護主義日趨抬頭。面對這樣一個充滿不確定性、不穩定性的世界，負責任的國家應當制定負責任的政策，採取負責任的行動，共同努力為世界提供正能量，注入穩定性。

華春瑩說，很多國家對當前美方搞單邊主義和保護主義感到擔憂。「我們一向認為，在當前經濟全球化深入發展、各國利益日益交融的情況下，以鄰為壑，讓子彈亂飛，絕不是有效和有益的方式，也絕不具有任何建設性。」

華春瑩表示，各國特別是主要經濟體，應該堅決反對各種貿易和投資保護主義，維護以世貿組織為核心、規則為基礎、公平開放的多邊貿易體制，維護正常的國際貿易秩序，促進世界經濟的持續復甦和增長。華春瑩說：「我們願同有關國家一道，繼續堅守多邊主義和國際規則，共同努力推進經濟全球化進程，構建開放型世界經濟。」

(中國時報)