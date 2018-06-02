共和黨轟總統 敵盟不分蠢透了

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中國時報
／綜合報導

川普宣布對歐盟、加拿大和墨西哥進口鋼鐵課徵關稅，不但引發盟國強烈反彈，連自家共和黨人也看不下去。聯邦眾議院議長萊恩等黨籍國會領袖抨擊川普，不該拿美國的盟友開鍘，這樣的懲罰性措施，應針對中國大陸才是。

萊恩在聲明中指出，「我不同意這個決定。」他強調，「在我們應該與美國盟友通力合作、以因應大陸等國的不公平貿易做法之際，（總統）今天的舉動卻針對盟友。」萊恩說，他打算與總統共同努力，尋求「更好的選項」以幫助美國勞工和消費者。

眾議院籌款委員會主席布雷迪批評，川普的關稅措施打錯對象了，歐洲、墨西哥和加拿大「並不是問題所在，大陸才是。」由於川普的宣示已引發報復威脅，部分共和黨議員敦促川普，應該持續豁免這些主要貿易夥伴，而不是採取可能掀起貿易大戰的舉措。

聯邦參議員魯比歐認為，雖然華府與歐盟之間存在貿易不公平，但美國與大陸在貿易上存在更大矛盾，「我們應該要與歐洲協力對抗大陸，而不是在貿易爭端中再闢戰線。」此番看法與部分民主黨人相近。

共和黨籍的參院財政委員會主席海契形容，川普的關稅措施形同「對美國人民增稅」，對消費者、製造業和勞工都將帶來損害。他強調，已有大量證據顯示這些關稅會害到美國人，他會持續施壓，希望政府改弦易轍。曾批評川普的參議員賽斯話說得更直接，「蠢透了，你不能把對付對手的同樣招數，用在盟友身上，」他認為，鋪天蓋地的保護主義正是當年美國經濟大蕭條的導火線之一。

(中國時報)

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