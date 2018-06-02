爭取豁免 台灣難上談判桌

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中國時報
／台北報導

台灣未獲美國鋼鋁關稅豁免，台灣對美國出口將課徵25%、10%高關稅，國貿局官員表示，將繼續爭取關稅豁免、密切觀察貿易最新動態；行政院政委鄧振中6月20日再度赴美，可望與華府再次洽談鋼鋁關稅豁免事宜，不過，鋼鋁業者認為，台灣夾在兩隻大象中間的尷尬處境，不管派誰去都難以正式坐上談判桌。

鄧振中表示，我方鋼鋁「含中成分」已向美方掛保證，絕不會違規輸運至美國，希望順利取得關稅豁免；不願具名的鋼鋁業者表示，重點是美國對我方「含中成分」保證有疑慮，預估鄧振中此行，要達成目標確實有挑戰。

國內知名鋼鐵業者則表示，川普是生意人，退讓、籌碼不夠，是不可能拿到關稅豁免；此外，為了釐清鋼鋁產品中的「含中成分」，將會衝擊到中下游不銹鋼、鍍鋅等業者，對台灣整體來說，不見得全部有利。

美前日宣布對歐盟、加拿大和墨西哥，徵收全面的鋼鋁關稅；鋼鐵業主管表示，這對台灣其實是好消息，這些國家等於在國際貿易上，與台灣站在同一線上公平競爭，現在與美國有鋼鋁關稅豁免的國家，僅剩澳洲、韓國、巴西與阿根廷。

台灣鋼鐵工業同業公會理事長林弘男表示，日本現在也還沒談成，相信政府一定會再找機會與美國協商；目前比較正向的是，油價持續高漲，輸送油品的鋼管在美需求大、價格好，即使課稅25%，對業者來說還是有利潤。

(中國時報)

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