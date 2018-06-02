新聞透視－20年來最強 韓國瑜撼動港都

2018年06月02日 04:10 中國時報 林宏聰

民進黨高雄執政20年，陳菊更創下99萬票新紀錄，綠色鐵板一塊，過去藍營毫無撼動機會，這次綠色執政不力，韓國瑜趁勢挾強大氣場而來，尚未出招已有傳統鐵綠票倉鬆動，藍軍基層士氣大振，期盼足智多謀的韓國瑜真能一圓翻盤夢。

謝長廷擊敗吳敦義，開啟民進黨長達20年高雄執政，接棒的陳菊首任以些微票數險勝，縣市合併即以82萬票拿下首任市長，票數比對手楊秋興、黃昭順總和還多，2014年爭取連任更以99萬票大贏，奠定綠營絕對優勢。

韓善於搏暖 足智多謀

然而，近年高雄空汙嚴重、經濟衰退、人口外移等飽受抨擊，加上中央小英完全執政，內政外交表現卻完全頹敗，支持度屢探下限，綠色執政不再品質保證，尤其陳其邁這次在高雄市長黨內初選雖勝出，不表態率卻高達33.08％，不啻是警訊。

國民黨此時派出刺客韓國瑜，雖與高雄素無淵源，但憑藉他善於「搏暖」的個人特質，短時間內贏得南部支持者信任，基層甚至直言，他可能是20年來「離高雄市長寶座最近的國民黨人」。

侯友宜、韓國瑜1日首度合體造勢，基層見面會上，許多左營、楠梓區里長主動號召支持者到場力挺，藍營民代私下透露，韓國瑜至今只打文宣，還沒開始走「地面戰」，能讓這些里長甘願站出來，應該是察覺「搞不好真的會翻盤」。

教會紛倒戈 農會觀望

傳統被視為深綠的高雄三鳳宮，日前邀韓國瑜參加浴佛節活動，豐收教會又因同婚問題轉向藍營，接下來基督教長老教會也預計宣布挺韓國瑜，深綠宗教團體紛紛倒戈，普遍挺綠的地區農會，也因北農關係，對韓國瑜並不排斥，未來立場值得觀察。

韓國瑜強在領袖特質，三言兩語讓人聽得懂，無須艱澀數據，光靠「又老又窮」4字點出市民的痛，又以「高雄人不欠民進黨了」巧妙破解情感繫帶，日前為吳音寧緩頰則被網友大讚「幾霸昏」，相較傳統藍營人物，他顯然更被年輕、中間選民接受，或將成翻盤關鍵。

不過，民進黨陳其邁深蹲跳高，沉潛10多年養成穩健個性，從至今絲毫不隨韓國瑜議題起舞即可見一斑，他持續勤跑基層，宣揚「智慧城市、經濟首都」理念，維持既有的組織優勢，不與韓國瑜爭一時口快，最後誰能勝出，還得看高雄市民如何抉擇。

(中國時報)