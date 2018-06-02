藍兩強攜手 綠火力全開

2018年06月02日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

侯友宜、韓國瑜合體造勢，民進黨全程緊盯，陳其邁陣營罕見4小時發2篇新聞稿，雖未評論侯韓合體，但互別苗頭意味濃厚；代理市長許立明更親上火線，批韓國瑜拿老齡化、招商數據罵高雄「又老又窮」，是給新北來的侯友宜「洗臉」。

北神探和南菜販1日上午10點半首度合體掃街，陳其邁陣營10點49分即發稿，宣傳陳其邁回母校高雄中學參加畢業典禮，受到年輕學子熱烈歡迎；韓國瑜、侯友宜下午2點出席基層見面會，陳其邁團隊則在2點半二度發新聞稿，呼籲中油總部南遷高雄。

代理市長許立明下午也親自開記者會，回應韓國瑜提及高雄「又老又窮」，他說，新北市在青年出走、老年人口增加都是六都之最，高雄在陳菊任內促參招商千億，大勝新北整整1倍以上，「韓國瑜用這些數字歡迎新北市的客人，顯然是洗臉侯友宜，很不禮貌！」

許立明也不忘點出，全國第一座政府、民間合作的學校游泳池BOT案，即是蘇貞昌在當年台北縣長任內完成的，且蘇貞昌擔任行政院長時，制定「促參獎勵」相關法令及措施，鼓勵所有的政府機關勇於招商，引進民間力量參與公共建設，非常值得肯定。

針對侯友宜南下與韓國瑜聯合造勢，民進黨高雄市黨部主委黃彥毓則認為「十分可笑」，他說，陳其邁是長期在地耕耘，已經綠樹成蔭，反觀另一邊韓國瑜是南北猶豫，現在才宣稱要落地生根，兩者如何選擇？市民的心裡都很清楚。

黃彥毓諷刺說，只看到2個北部來的人在高雄一日遊，然後靠著沿路唱衰高雄來作秀，不知道在幹嘛。他建議，侯友宜如果想要來高雄玩，可以找在地一點的人當嚮導，「免得想吃碗魯肉飯又吃成肉燥飯」。

(中國時報)