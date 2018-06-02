林為洲自做民調 不排除脫黨參選

2018年06月02日 04:10 中國時報 鄭舲 、邱立雅、 葉書宏 ／綜合報導 、邱立雅、／綜合報導

國民黨中常會撤銷原先新竹縣長提名以全民調決定人選的決議，讓有意參選新竹縣長的立委林為洲直呼「被做掉了」。林為洲昨舉行記者會表示，他仍然堅持全民調，「黨中央不做我自己做」，如果民調輸了，他會擔任輔選人角色，但如果他民調勝出，會盡一切力量爭取提名，也不排除脫黨參選。

國民黨中央黨部提名協調小組針對22縣市長「最後一塊拼圖」新竹縣未能到位，1日到新竹縣黨部舉行幹部座談會。曾永權說，不論是徵召或全民調，「沒有預設立場，就是找出最能勝選的方式」。

「黨中央的作法已太慢。」縣議會黨團副書記長林思銘表示，當初選舉辦法出來後，應盡速協調，如今延宕半年，每位擬參選人都花了很多心力跟經費，要勸退任何一個人，都相當困難，若真要採取徵召，希望能找到一個「負分、負評最少的人」。

林為洲說，去年10月通過提名辦法後，他就依照全民調的方向準備，透過廣告向民眾宣傳、爭取版面與曝光機會、加強專業形象論述，但3、4月間第一次協調會前，他就感覺到氣氛很奇怪，其他參選人整天跑黨中央，找大老去喬，地方也有傳言誰要跟誰合作。

林為洲說，5月8日第3次協調仍沒有結論，會議主席曾永權最後裁示依提名特別辦法做全民調，當天也選定了民調公司，後來民國黨的宣明智帶大老拜訪主席吳敦義後，就以臨時動議提案的方式把原辦法推翻，「那依照這個辦法準備的人不就變傻子嗎？」

林為洲感嘆，全民調就是要公平、客觀解決因地方派系紛爭協調不成的機制，但國民黨卻反其道而行，竟說因為派系不認同全民調，所以要回歸派系，「此例一開將永無寧日」。黨中央提名小組昨到新竹縣說要聽地方基層聲音，他沒被通知到場，也沒請他派人。

國民黨主席吳敦義昨晚表示，本周三有中常委提臨時動議，共有22位中常委出席，全部一致通過有些縣市不宜用「全民調」方式處理，將選擇最適當、最忠於國民黨、最有機會勝選的人選來代表國民黨，人選目前還言之過早，要爭取完美勝選，依據「中常會決議來做事情」。

(中國時報)