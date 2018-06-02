藍委籲維護程序正義 勿走回頭路

友善列印
中國時報
／台北報導

面對國民黨新竹縣長提名辦法臨時轉彎，多名國民黨立委都強調「程序正義」，期盼黨中央審慎考量，不要讓外界認為國民黨又走回受制派系壓力的回頭路。立院黨團書記長李彥秀直言，年輕世代會因此有問號，對黨長久發展也不是好事。

李彥秀說，新竹縣幾位參選人都是國民黨重要資產，黨中央應該發揮高度智慧與協調能力去處理提名問題；黨主席吳敦義先前也有說，會找出協調機制，協調不成再做全民調，如果現在要改變規則，應該對外界交代清楚，最重要的是維護程序正義。

李彥秀說，先前民進黨新北市長徵召蘇貞昌的模式就被批評，如果國民黨改變作法，外界會認為國民黨是在走回頭路。她強調，程序正義是把關重點，不能說新竹縣生態複雜，臨時改變遊戲規則，哪個地方不複雜?

一名被提名參選縣市長、不具名的藍委也說，黨團34位成員的立場非常一致，希望黨中央能給林為洲公平競爭的機會，這是高度共識。同時，黨中央必須考慮，不能因為新竹縣是藍的優勢選區就可以這樣玩，雖然表面上只是地方選舉，但外界都在看，希望國民黨不要走回老路。

他強調，國民黨要重新出發，不能寄望民進黨不好，而是必須讓台灣人民重新接受國民黨；過往屈服派系、程序操作等文化遭人詬病，現在全台人民都在看國民黨這次怎麼處理，是走回頭路還是新方向，黨中央一定要慎重考慮。

另名中生代藍委也說，最後一刻改變遊戲規則是「搬石頭砸自己的腳」，難以服人，很明顯「因人設事」，未來想代表國民黨參選的年輕人也會因此卻步。從結果論來看，由於民國黨徐欣瑩也要參選，有可能因此丟掉原本最穩的新竹縣，拱手讓給民進黨的鄭朝方。

(中國時報)

林為洲自做民調 不排除脫黨參選 姚拋單身補助 遭柯P打臉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。