藍委籲維護程序正義 勿走回頭路

2018年06月02日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

面對國民黨新竹縣長提名辦法臨時轉彎，多名國民黨立委都強調「程序正義」，期盼黨中央審慎考量，不要讓外界認為國民黨又走回受制派系壓力的回頭路。立院黨團書記長李彥秀直言，年輕世代會因此有問號，對黨長久發展也不是好事。

李彥秀說，新竹縣幾位參選人都是國民黨重要資產，黨中央應該發揮高度智慧與協調能力去處理提名問題；黨主席吳敦義先前也有說，會找出協調機制，協調不成再做全民調，如果現在要改變規則，應該對外界交代清楚，最重要的是維護程序正義。

李彥秀說，先前民進黨新北市長徵召蘇貞昌的模式就被批評，如果國民黨改變作法，外界會認為國民黨是在走回頭路。她強調，程序正義是把關重點，不能說新竹縣生態複雜，臨時改變遊戲規則，哪個地方不複雜?

一名被提名參選縣市長、不具名的藍委也說，黨團34位成員的立場非常一致，希望黨中央能給林為洲公平競爭的機會，這是高度共識。同時，黨中央必須考慮，不能因為新竹縣是藍的優勢選區就可以這樣玩，雖然表面上只是地方選舉，但外界都在看，希望國民黨不要走回老路。

他強調，國民黨要重新出發，不能寄望民進黨不好，而是必須讓台灣人民重新接受國民黨；過往屈服派系、程序操作等文化遭人詬病，現在全台人民都在看國民黨這次怎麼處理，是走回頭路還是新方向，黨中央一定要慎重考慮。

另名中生代藍委也說，最後一刻改變遊戲規則是「搬石頭砸自己的腳」，難以服人，很明顯「因人設事」，未來想代表國民黨參選的年輕人也會因此卻步。從結果論來看，由於民國黨徐欣瑩也要參選，有可能因此丟掉原本最穩的新竹縣，拱手讓給民進黨的鄭朝方。

(中國時報)