姚拋單身補助 遭柯P打臉

2018年06月02日 04:10 中國時報 張潼 、 張立勳 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

隔空交鋒！民進黨決定推派立委姚文智參選台北市長，姚這2天陸續拜訪北市議會，還與市黨部幹部開會，並在專訪時拋出諸多政策，昨還提出「單身每月補助3000元」的政見，但台北市長柯文哲質疑，「現在不是要鼓勵結婚？這政策蠻奇怪的。」

姚文智提出青年租金補助計畫，單身者每月補助3000元，柯文哲1日被問到會不會跟進這項政策？柯先是疑惑地說，這是要鼓勵不要結婚嗎？結婚就領不到了嗎？接著笑回：「這是很奇怪的政策」。他說，現在都鼓勵結婚，單身才有這些福利蠻奇怪的。

另外，姚文智也提出都更願景。他強調，當選後要進行大面積的公辦都更，這是一場幾近於「地殼改造運動」的都更，是一個系統性、全面性、由市政府扛起責任的都市改造。

對於姚文智頻頻拋出政策，來勢洶洶，北市議員陳永德昨也問柯文哲「有沒有信心連任？」若沒選上，會不會效法姚退出政壇？對此，柯文哲沒正面回應，僅說要看對政壇的定義是什麼。

柯文哲還透露，太太陳佩琪好像已經拿自家房子去抵押貸款了，因為「用房子貸款比信用貸款便宜」，所以銀行先跑一個程序，先貸一個額度，目前規畫2000萬元要用在競選人事費上，不夠部分再透過募款，應該就夠了。

宣布與民進黨Bye Bye的前副總統呂秀蓮，昨天在「呂秀蓮：台北No.1」粉絲專業上，發表「遷移第一殯儀館、打造世界宗教園區」的看法，持續往參選台北市長的道路邁進。

考量殯儀館的社會文化禁忌，她主張遷移後原址可轉型為「世界宗教園區」，不僅化解殯儀館舊址的心理恐懼，亦可促進台北市朝向文化之都邁進。園區內呈現世界各宗教的文物與哲學教義，傳遞愛與和平的理念。

(中國時報)